قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شتاء منعش للسياحة .. خبراء: المتحف الكبير قاد نمو الأرقام بـ القطاع

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

يشهد الموسم السياحي الشتوي انتعاشة قوية مدفوعة بـ افتتاح المتحف المصري الكبير، ليحدث حراكاً وتدافعاً نحو نمو الأرقام السياحية في المقصد السياحي المصري، لتتخطي أرقام عام الذروة السياحية.


وحققت السياحة في مصر نسبة نمو بلغت 18.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، قائماً على الاستقرار وتحرك القطاع الخاص نحو توسع الغرف الفندقية والترويج للمنتجات السياحية المتنوعة.


وفي إطار ذلك نرصد أراء خبراء القطاع السياحي المصري، لاستعراض المشهد والصورة الكاملة.

السياحة في مصر

شتاء منعش للسياحة في مصر 


قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في مصر، أن الموسم الشتوي الحالي يشهد نمواً جيداً ، مرجعاً ذلك لاجهود حثيثة من القيادة السياسية بداية من الأمن والأمان مروراً بتخركاتها الدولية في كثير من القضايا، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها عبر المشروعات التى نراها.


أكد عبدالهادي لـ"صدى البلد"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، دفع بالمؤشرات السياحية بالقاهرة نحو زخم كما رأينا أعداد السائحين من الأجانب والمصريين التى تخطت الطاقة الاستيعابية، وهنا نؤكد على قوة منتج السياحة الثقافية الذى نتفرد به عالمياً.


أشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إلى انتعاش سياحة مصر هذا العام في الشتاء، أعادنا لعصر الذهوة السياحية ، قائلاً علينا أن نطور في طرق عرض المنتج السياحي خاصة أن مارثون الترويج العالمي يزيد التطور فيه سريعاً.


أوضح ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، أن النصف الأول من هذا العام حقق نمو في الحركة السياحية 18.8%، وهذا ليس مصادفة بل نتيجة عمل وخطة ورؤية وضعتها الحكومة ممثله في وزارة السياحة والآثار بالإضافة إلى تحرك القطاع الخاص خاصة " شركات السياحة والفنادق" لجذب السائح إلى مقاصدنا.


تابع قائلاً لـ"صدى البلد"، أن موسم الشتاء يشهد تحرك في الأرقام السياحية بشكل إيجابي، فالرؤية أصبحت واضحة فهناك توجه نحو زيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات دولية في الساحل الشمالي ومرسي مطروح، وهنا تثبت نجاح معادلة الوصول الي 30 مليون سائح في 2028، مؤكداً مصر تستحق.
 

السياحة السياحة في مصر سياحة مصر مصر سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مساعدات غزة

اللجنة المصرية في غزة تحرك قافلة إغاثة إلى خان يونس.. فيديو

الإخوان

تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة

سوريا

تقارير: دمشق ترحب بالاستثمار الدنماركي .. ومباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية

بالصور

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

الذكاء
الذكاء
الذكاء

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد