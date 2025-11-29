قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار تويوتا برادو 2025 في السوق السعودي

تويوتا برادو
تويوتا برادو
صبري طلبه

تواصل تويوتا برادو 2025 تعزيز مكانتها كإحدى ابرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، وذلك للمزج بين القوة، والقدرة على التعامل مع مختلف أنواع الطرق، والتجهيزات المتنوعة.

محرك وأداء سيارة تويوتا برادو 

تعتمد برادو 2025 على محرك بسعة 2.4 لتر تيربو مكوّن من أربع أسطوانات ليولد قوة تبلغ 278 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 430 نيوتن.متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، بينما يقوم نظام الدفع الرباعي المستمر بتوزيع القوة على العجلات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 10.6 كيلومتر لكل لتر.

 تويوتا برادو 

تجهيزات الحماية والأمان 

تختلف التجهيزات حسب الفئة، إلا أن جميع إصدارات برادو 2025 تأتي مزودة بحزمة أساسية من أنظمة السلامة تشمل الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وتضم السيارة منظمة الحماية بالوسائد الهوائية التي تصل إلى 8.

وتتسع قدرات الفئة الأعلى لتشمل أنظمة متقدمة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، والتنبيه من النقطة العمياء، ومراقبة حركة المرور الخلفية، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، كما تحصل على كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة مقارنة بكاميرا الرؤية الخلفية فقط في الفئة الأساسية.

 تويوتا برادو 

مقصورة تويوتا برادو والتجهيزات الداخلية 

تأتي الفئة الأولى TX-1 بمقاعد قماشية لـ7 ركاب وشاشة عدادات قياس 7 بوصات مع شاشة ترفيه 8 بوصات، أما الفئة الأعلى، فتقدم تجربة فاخرة تشمل مقاعد جلدية مزودة بميزة التهوية والتدفئة للأمام وللصف الثاني، إضافة إلى تعديل كهربائي للمقاعد وذاكرة وضعية لمقعد السائق، وتأتي بشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة وشاشة ترفيه مماثلة الحجم، مع نظام صوتي JBL يضم 14 سماعة وشاحن لاسلكي وعرض معلومات على الزجاج الأمامي HUD.

تصميم وأبعاد تويوتا برادو 

يظهر الاختلاف الخارجي بوضوح بين الفئتين، إذ تحصل TX-1 على مصابيح LED وجنوط فولاذية 18 بوصة، بينما تأتي الفئة العليا بمصابيح متكيفة وجنوط ألمنيوم 20 بوصة، إلى جانب باب خلفي كهربائي وفتحة سقف وجناح يزيد من الطابع الرياضي للسيارة، وتحتفظ برادو بقاعدة عجلات ثابتة بطول 2,850 ملم، بينما ترتفع قياسات الفئة العليا قليلًا في الطول والعرض والارتفاع، مما يعزز حضورها على الطريق.

 تويوتا برادو 

أسعار تويوتا برادو 2025 في السعودية

تتوافر برادو 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 193,775 ريال سعودي للفئة الأساسية TX-1، بينما يصل سعر الفئة الأعلى VXL-3 إلى 288,305 ريال سعودي.

