تفاصيل خطة الضرائب لتنفيذ 15 ندوة توعية في أسبوع

محمد يحيي

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال تنظيم 15 ندوة تثقيفية لدعم المجتمع الضريبي و المخاطبين بأداء الضريبة اعتبارا من صباح غد الأحد وعلى مدار أسبوع.

وأعلنت مصلحة الضرائب  بدء تنفيذ عمليات تدشين الندوات الأسبوعية والتي تجرى بشكل دوري بواقع 3 ندوات يوميا من الأحد حتي الخميس من الأسبوع الجاري .

وقالت مصلحة الضرائب إنه من المقرر إطلاق الندوات المستهدفة علي مدار 30 ساعة أسبوعية بإجمالي ساعتين للمحاضرة الواحدة بما يعني 3 حلقات لمدة 3 ساعات يوميا ولمدة 5 أيام متصلة.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من  2610 حتي 2624 عددا من الموضوعات من بينها :

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية في تبسيط اجراءات تقديم نماذج الخصم والتحصيل
  • الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة توحيد معايير و أسس احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الألكترونية
  • الضريبة علي التجارة الإلكترونية
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة
  • الإعفاءات الضريبية في ضوء القانون 67 وتعديلاته
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
أرخص 5 سيارات هاتشباك
