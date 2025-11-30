رمضان صبحي ينتظر الحكم النهائي.. ومحاميه يطمئن على حالته النفسية

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي، آخر مستجدات قضية التزوير، مؤكدًا أن المحكمة لم تحكم بحبسه على ذمة القضية حتى الآن، وأن الحكم النهائي مقرر صدوره في 30 ديسمبر.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار": “أتواصل مع رمضان إنسانيًا، فهو موكلي، وحالته النفسية متعبة، فهو شاب صغير في عمره”.

الأهلي وبيراميدز

وأضاف المحامي أن الناديين الأهلي وبيراميدز والفِرَق القانونية التابعة لهما، يتابعون القضية باستمرار، معربًا عن شكره لهم على حرصهم ومتابعتهم اليومية: “أشكر النادي الأهلي وبيراميدز، فهما يتابعان معي دائمًا مسار القضية”.

وأشار عبد العزيز إلى أن التنسيق بينه وبين الفرق القانونية للناديين يقتصر على قضايا أخرى، مثل المنشطات، بينما قضية التزوير محجوزة للحكم النهائي في 30 ديسمبر.

واختتم المحامي قائلاً إن دعم الجماهير والكلمات الإيجابية التي يتلقاها رمضان صبحي أمر مهم للاعب، مؤكدًا احترامه لأحكام القانون والمحكمة: “لا تعقيب على قرار حبسه”.