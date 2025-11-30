قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025
سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»
بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك
تصريحات نارية من طارق السيد: الانتماء للزمالك ثابت منذ الطفولة والشائعات عن الأهلي «أكاذيب»
توصية من جون إدوارد .. كواليس استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز | فيديو
مدرب كايزر تشيفز: هدف الزمالك من «خطأ تحكيمي» ولابد من تطبيق الفار
مسئول مُقرّب من «بوتين» يُهاجم الغرب بسبب سياسات الهجرة.. ويصفها بـ«الكارثة الحضارية»
مُنتقدًا اختيارات «عبدالرؤوف».. محمد صلاح: «عواد» اتظلم.. و«الدباغ ما عندهوش إحساس بالمكان»|فيديو
البابا لاون من تركيا يُوجّه نداءً إلى بناء جسور الوحدة داخل الكنيسة ومع سائر المسيحيين
للمرة الرابعة في تاريخه.. «فلامنجو» يتوّج بكوبا ليبرتادوريس 2024 بعد فوز مثير على بالميراس
توك شو

رمضان صبحي ينتظر الحكم النهائي.. ومحاميه يطمئن على حالته النفسية

رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد البدوي

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي، آخر مستجدات قضية التزوير، مؤكدًا أن المحكمة لم تحكم بحبسه على ذمة القضية حتى الآن، وأن الحكم النهائي مقرر صدوره في 30 ديسمبر.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار": “أتواصل مع رمضان إنسانيًا، فهو موكلي، وحالته النفسية متعبة، فهو شاب صغير في عمره”.

الأهلي وبيراميدز

وأضاف المحامي أن الناديين الأهلي وبيراميدز والفِرَق القانونية التابعة لهما، يتابعون القضية باستمرار، معربًا عن شكره لهم على حرصهم ومتابعتهم اليومية: “أشكر النادي الأهلي وبيراميدز، فهما يتابعان معي دائمًا مسار القضية”.

وأشار عبد العزيز إلى أن التنسيق بينه وبين الفرق القانونية للناديين يقتصر على قضايا أخرى، مثل المنشطات، بينما قضية التزوير محجوزة للحكم النهائي في 30 ديسمبر.

واختتم المحامي قائلاً إن دعم الجماهير والكلمات الإيجابية التي يتلقاها رمضان صبحي أمر مهم للاعب، مؤكدًا احترامه لأحكام القانون والمحكمة: “لا تعقيب على قرار حبسه”.

