سعر تويوتا بروبوكس 2026 في السعودية.. صور

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا بروبوكس موديل 2026، وتنتمي بروبوكس لفئة السيارات الفان، وصمدت بروبوكس لأكثر من عقد من الزمان دون تغييرات جذرية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، مازدا فاميليا فان .

مواصفات تويوتا بروبوكس موديل 2026

زودت سيارة تويوتا بروبوكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام Toyota Safety Sense المحسن (H3)، وتم تحسين باقة Toyota Safety Sense، وبها نظام محسن للأمان قبل الاصطدام (Pre-Crash Safety) يمكنه الآن العمل بفعالية أكبر عند التقاطعات.

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا بروبوكس موديل 2026 بها، مساعد القيادة الاستباقي، وبها نظام Proactive Driving Assist الذي يساعد في توجيه القيادة و التباطؤ، ومكابح دعم الركن، ونظام Parking Support Brake الذي يضيف مساعدة للمناورات الضيقة في المدن المزدحمة .

ويوجد بـ سيارة تويوتا بروبوكس موديل 2026 ، شاشة معلومات، وبها مجموعة عدادات تناظرية، وبها شاشة عرض جديدة متعددة المعلومات مقاس 4.2 بوصة، وبها عجلة قيادة معاد تصميمها ومستعارة من طراز كورولا، وتضيف أزرار مدمجة للتحكم، وبها لوح بلاستيكي مصبوب يعزز مقاومة بروبوكس للتقنيات غير الضرورية، وبها مرآة للرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي مع شاشة مدمجة صغيرة، وأغطية مقاعد سهلة التنظيف للعملاء .

محرك تويوتا بروبوكس موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا بروبوكس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 107 حصان، ويقترن بها ناقل حركة متغير باستمرار (CVT) يرسل القوة إما إلى العجلات الأمامية أو العجلات الأربع .

سعر تويوتا بروبوكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بروبوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 46 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا بروبوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 54 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ تاريخ شركة تويوتا في عام 1933 كقسم للسيارات داخل شركة Toyoda Automatic Loom Works، حيث تمكن ابن المؤسس كيشيرو تويودا من تطوير أول محرك في عام 1934 وأول سيارة ركاب في عام 1935، لتصبح تويوتا موتورز شركة مستقلة في عام 1937.

وحققت تويوتا نجاحات مع موديلات منها، لاند كروزر في الخمسينيات، كما أطلقت أول سيارة يابانية تصدر إلى الولايات المتحدة، وهي تويوتا كراون، في عام 1957.