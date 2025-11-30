أحلى من المحلات.. طريقة عمل قراقيش في البيت

القراقيش من المخبوزات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل القراقيش

مقادير قراقيش



● 1 كوب لبن دافئ

● 2 ملعقة سكر

● خميرة

● 2 كوب سمن

● 1 كيلو دقيق

● 1 كوب زيت

● ينسون

● شمر

● سمسم محمص

● ملح

● بيكينج باودر

● بهارات كحك

● عجوة للحشو

طريقة تحضير قراقيش

يضاف اللبن الدافئ مع السكر و الخميرة وتترك حتي تخمر

ثم تضاف على الدقيق مع الينسون و الشمر و لسمسم و الملح و البيكنج باودر و بهارات الكحك

ثم يضاف السمن و الزيت و تترك حتى ترتاح ثم يشكل و يحشى بالعجوة أو سادة وتدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج وتقدم.