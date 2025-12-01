طريقة عمل جلاش بالجبن .. خطوة بخطوة

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف" على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل جلاش بالجبن ، فهو من الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير جلاش بالجبن



● لفة جلاش

● سمن

● جبن مشكلة

● بصل مكرمل

● فلفل ألوان

● كرفس

● كرات

● زعتر

● فلفل حار

● مشروم

● ملح وفلفل

● كمون

● بهارات

● بابريكا

للوجه:

● بيض

● لبن



طريقة تحضير جلاش بالجبن



يشوح كل الخضار في السمن

ثم يضاف كل البهارات والملح والفلفل ومكعب المرق

في البايركس يرص طبقات الجلاش ثم يدهن بين الطبقات بالسمنة

ثم يقطع الجلاش ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.