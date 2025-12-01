عادة يابانية تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

ممارسة يابانية تقليدية يمكنك ممارستها بسهولة في المنزل لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط يوميًا - بمجرد نقع قدميك في ماء دافئ - يمكن أن تخفض ضغط الدم وتحسن الدورة الدموية وتقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية عند اعتمادها باستمرار كجزء من روتين نمط الحياة اليومي الصحي.

يشتهر اليابانيون عالميًا ليس فقط بطول أعمارهم، بل أيضًا بأنماط حياتهم الصحية. فإلى جانب اتباع نظام غذائي صحي والاهتمام بلياقتهم البدنية، يؤمن اليابانيون أيضًا بمبادئ الإيجابية - والتي تتجلى جميعها في مفاهيم شائعة مثل إيكيغاي، وشينرين يوكو، وهارا هاتشي بو - والتي تساعد على تحقيق توازن عام بين الجسد والعقل.

لذا، للعناية بجسمك، وخاصةً صحة دماغك، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية المميتة، تُعد وصفة "أشي يو" اليابانية المُجرّبة والمُختبرة، والمعروفة أيضًا باسم حمام القدم، بالغة الأهمية. تتضمن هذه الممارسة نقع قدميك في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة تقريبًا يوميًا، مما يُساعد على الاسترخاء والراحة، وهما أمران أساسيان لصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.

ما هو اشي يو؟



يُقلل الأشي يو بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إذ يُحسّن الدورة الدموية، ويُخفّض ضغط الدم، وبالتالي يُخفّف من التوتر المُتزايد. مع ذلك، يعتقد الخبراء أنه نهج مُكمّل، ولا ينبغي أن يُغني عن الرعاية الطبية المُتخصصة.

وفقًا للخبراء، تُمارس رياضة الأشي يو في اليابان إما في الحمامات العامة أو نُزُل "ريوكان" أو حتى في المنزل. يتطلب الأمر شرب ماء دافئ - تتراوح درجة حرارته بين 38 و42 درجة مئوية - لتحفيز شبكة الأعصاب والأوعية الدموية الواسعة في القدمين بلطف. يُحسّن هذا التحفيز الدورة الدموية، ويُدفئ الجسم بشكل طبيعي، وله فوائد جمة لصحة القلب بشكل عام.

يعتقد اليابانيون أن باطن القدمين يؤثر على صحة مناطق أخرى من الجسم، إذ تحتوي القدمان على أكثر من 7000 نهاية عصبية تُعرف باسم المنعكسات، والتي تتوافق مع كل عضو وجهاز في الجسم. تُحفز هذه النقاط المنعكسة الجهاز العصبي وتفتح مسارات الطاقة التي قد تكون مسدودة أو مزدحمة.

كيف يعمل Ashi Yu على تحسين الدورة الدموية؟



يُعدّ بطء الدورة الدموية أمرًا شائعًا للغاية، خاصةً لدى كبار السن. ومع ذلك، من المهم تنظيمها لضمان عمل أعضائك، بما في ذلك الدماغ، بكفاءة عالية، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تكوّن جلطات دموية تُسبب السكتة الدماغية.

تساعد حمامات القدم Ashi Yu على تحريك الدم بحرية من الأطراف نحو القلب، مما يحسن توصيل الأكسجين ويقلل من إجهاد الأوعية الدموية.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة البحوث الطبية التكميلية والبديلة ، طُلب من 100 مشارك على الأقل يعانون من ارتفاع ضغط الدم نقع أقدامهم بانتظام في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة يوميًا لمدة أسبوعين. بعد انقضاء المدة المحددة، أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. بالإضافة إلى انخفاض مستويات ضغط الدم، أفادت الدراسة بتحسن في تقلب معدل ضربات القلب، وهو مقياس للتوازن في الجهاز العصبي اللاإرادي. كما ساهم نقع القدمين الدافئ في تقليل استجابة الجسم للتوتر وتعزيز نشاط الجهاز العصبي اللاودي، المعروف غالبًا باسم وضع "الراحة والهضم"، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

كيفية القيام اشي يو بسهولة في المنزل؟



لممارسة Ashi Yu بسهولة، كل ما تحتاجه هو حوض أو حوض استحمام للقدم وماء دافئ:

إملأ الحوض بالماء بدرجة حرارة تتراوح بين 38 إلى 42 درجة مئوية.

اجلس في وضع مريح وانقع قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يمكنك الاسترخاء في نفس الوقت من خلال قراءة كتاب، أو احتساء مشروبك المفضل، أو حتى ممارسة التنفس.

بعد الانتهاء، تأكدي من تجفيف قدميك جيدًا والراحة لبضع دقائق.

المصدر: timesnownews

