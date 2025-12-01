قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عادة يابانية تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
هاجر هانئ

ممارسة يابانية تقليدية يمكنك ممارستها بسهولة في المنزل لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط يوميًا - بمجرد نقع قدميك في ماء دافئ - يمكن أن تخفض ضغط الدم وتحسن الدورة الدموية وتقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية عند اعتمادها باستمرار كجزء من روتين نمط الحياة اليومي الصحي.
يشتهر اليابانيون عالميًا ليس فقط بطول أعمارهم، بل أيضًا بأنماط حياتهم الصحية. فإلى جانب اتباع نظام غذائي صحي والاهتمام بلياقتهم البدنية، يؤمن اليابانيون أيضًا بمبادئ الإيجابية - والتي تتجلى جميعها في مفاهيم شائعة مثل إيكيغاي، وشينرين يوكو، وهارا هاتشي بو - والتي تساعد على تحقيق توازن عام بين الجسد والعقل.

لذا، للعناية بجسمك، وخاصةً صحة دماغك، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية المميتة، تُعد وصفة "أشي يو" اليابانية المُجرّبة والمُختبرة، والمعروفة أيضًا باسم حمام القدم، بالغة الأهمية. تتضمن هذه الممارسة نقع قدميك في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة تقريبًا يوميًا، مما يُساعد على الاسترخاء والراحة، وهما أمران أساسيان لصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.

ما هو اشي يو؟


يُقلل الأشي يو بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إذ يُحسّن الدورة الدموية، ويُخفّض ضغط الدم، وبالتالي يُخفّف من التوتر المُتزايد. مع ذلك، يعتقد الخبراء أنه نهج مُكمّل، ولا ينبغي أن يُغني عن الرعاية الطبية المُتخصصة.

وفقًا للخبراء، تُمارس رياضة الأشي يو في اليابان إما في الحمامات العامة أو نُزُل "ريوكان" أو حتى في المنزل. يتطلب الأمر شرب ماء دافئ - تتراوح درجة حرارته بين 38 و42 درجة مئوية - لتحفيز شبكة الأعصاب والأوعية الدموية الواسعة في القدمين بلطف. يُحسّن هذا التحفيز الدورة الدموية، ويُدفئ الجسم بشكل طبيعي، وله فوائد جمة لصحة القلب بشكل عام.

يعتقد اليابانيون أن باطن القدمين يؤثر على صحة مناطق أخرى من الجسم، إذ تحتوي القدمان على أكثر من 7000 نهاية عصبية تُعرف باسم المنعكسات، والتي تتوافق مع كل عضو وجهاز في الجسم. تُحفز هذه النقاط المنعكسة الجهاز العصبي وتفتح مسارات الطاقة التي قد تكون مسدودة أو مزدحمة.

السكتة الدماغية

كيف يعمل Ashi Yu على تحسين الدورة الدموية؟


يُعدّ بطء الدورة الدموية أمرًا شائعًا للغاية، خاصةً لدى كبار السن. ومع ذلك، من المهم تنظيمها لضمان عمل أعضائك، بما في ذلك الدماغ، بكفاءة عالية، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تكوّن جلطات دموية تُسبب السكتة الدماغية.

تساعد حمامات القدم Ashi Yu على تحريك الدم بحرية من الأطراف نحو القلب، مما يحسن توصيل الأكسجين ويقلل من إجهاد الأوعية الدموية.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة البحوث الطبية التكميلية والبديلة ، طُلب من 100 مشارك على الأقل يعانون من ارتفاع ضغط الدم نقع أقدامهم بانتظام في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة يوميًا لمدة أسبوعين. بعد انقضاء المدة المحددة، أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. بالإضافة إلى انخفاض مستويات ضغط الدم، أفادت الدراسة بتحسن في تقلب معدل ضربات القلب، وهو مقياس للتوازن في الجهاز العصبي اللاإرادي. كما ساهم نقع القدمين الدافئ في تقليل استجابة الجسم للتوتر وتعزيز نشاط الجهاز العصبي اللاودي، المعروف غالبًا باسم وضع "الراحة والهضم"، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

كيفية القيام اشي يو بسهولة في المنزل؟


لممارسة Ashi Yu بسهولة، كل ما تحتاجه هو حوض أو حوض استحمام للقدم وماء دافئ:

إملأ الحوض بالماء بدرجة حرارة تتراوح بين 38 إلى 42 درجة مئوية.
اجلس في وضع مريح وانقع قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
يمكنك الاسترخاء في نفس الوقت من خلال قراءة كتاب، أو احتساء مشروبك المفضل، أو حتى ممارسة التنفس.
بعد الانتهاء، تأكدي من تجفيف قدميك جيدًا والراحة لبضع دقائق.

المصدر: timesnownews
 

السكتة الدماغية صحة القلب الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

ترشيحاتنا

القرآن

عالم بـ الأوقاف: الالتزام بالقرآن يحوّل حياة الإنسان إلى حالة من الطمأنينة

الدكتور محمد جلال فرغلي

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد جلال فرغلي لفوزه بجائزة الابتكار من أجل الإنسانية

القرآن الكريم

أستاذ بالأزهر: حفظُ الله للقرآن نور لا يُطفأ.. وتَلَقِّيه سماعًا هو الضمان ضد التحريف

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد