مرأة ومنوعات

7 بهارات تعزز عملية التمثيل الغذائي والمناعة

المناعة
المناعة
هاجر هانئ

يعتبر الاهتمام بصحة المناعة من الأمور المهمة والضرورية بالأخص مع  قرب بداية فصل الشتاء الذي تكثر فيه الأمراض الفيروسية وأدوار البرد والأنفلوزنرا.


تتمتع العديد من التوابل النفاذة والعطرية بتأثيرات حرارية واستقلابية ومناعية خفيفة (فهي تزيد من الشعور بالدفء، وتحفز حرق السعرات الحرارية وتدعم المسارات المناعية والاستقلابية)، ولهذا السبب فإن لاتيه الزنجبيل والقرفة الساخن أو الحساء الممزوج بالفلفل الحار يمنحك شعورًا بالراحة والعملية في ليلة باردة.

بهارات تعزز عملية التمثيل الغذائي والمناعة

القرفة
إضافة القليل من القرفة إلى الطعام لا يعطيك رائحة الخريف فحسب: فقد ارتبطت مركباتها النشطة (مثل سينامالديهيد) بانخفاض ضغط الدم وتحسين علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لذا فإن إضافة قليل منها بانتظام إلى الزبادي أو القهوة أو العصيدة هي خطوة سهلة ولذيذة نحو صحة القلب.


الفلفل الأسود
تُعزى نكهة الفلفل الأسود اللاذعة إلى البيبيرين، الذي لا يقتصر دوره على تعزيز النكهة فحسب (بل يُساعد على امتصاص الكركمين). تُظهر الدراسات المخبرية والحيوانية أن البيبيرين يُقلل من امتصاص الخلايا المعوية للكوليسترول، ويُغير البروتينات الناقلة المُشاركة في امتصاص الدهون، وهو تفسير كيميائي حيوي لارتباط الفلفل الأسود غالبًا بتحسين امتصاص الدهون. إذا أضفتَ الفلفل الأسود المطحون إلى الخضراوات المشوية أو إلى الحساء، فأنت تُضيف مُركبًا درسه الباحثون مُباشرةً لمعرفة تأثيره على امتصاص الكوليسترول .

كُركُم
الكركمين، المكون الرئيسي في الكركم، مضاد للالتهابات، ويُظهر انخفاضًا طفيفًا ومستمرًا في وزن الجسم ومحيط الخصر، وفقًا للدراسات، مما يعني أن الكركم يمكن أن يكون إضافة مفيدة وسهلة الاستخدام لنظام غذائي صحي. خلصت دراسة نُشرت في مجلة التغذية والسكري إلى أن مكملات الكركمين/الكركم تُخفّض الوزن ومحيط الخصر بشكل طفيف لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري أو داء السكري من النوع الثاني.

مشروبات لتقوية المناعة ضد فيروس HMPV


الهيل
تُضفي نكهة الهيل الزاهية والراتنجية على الشاي واليخنات رونقًا خاصًا، وفضلاً عن رائحته الزكية، أظهرت مستخلصاته نشاطًا مضادًا للبكتيريا ضد مسببات أمراض اللثة في التقييمات المخبرية والسريرية. يُعدّ استخدام قرون الهيل المطحونة في الشاي الطازج، أو مضغ قرونه بعد الوجبات، أو إضافته إلى الطبخ، طرقًا بسيطة للاستمتاع بفوائده المنعشة لصحة الفم والأسنان.

المكسرات
عندما يكون النهار قصيرًا، يُمكن لحفنة من المكسرات أن تُحسّن المزاج وتمنحنا طاقةً مُستقرة . وقد ثَبُتَ أن الجوز، الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة ومركبات الميلاتونين، يُحسّن المزاج لدى الشباب الأصحاء؛ كما يُساعد تناول المكسرات بانتظام على الشعور بالطاقة والشبع المُستدامين في الأشهر الباردة عندما نرغب في تناول أطعمة دسمة.


زنجبيل
الزنجبيل هو التوابل المفضلة في فصل الشتاء لسبب وجيه: فهو يدفئ، ويهدئ الهضم، وفي التجارب السريرية للمستحضرات التقليدية (بما في ذلك العلاج بالزنجبيل المنفصل) ارتبطت تدخلات الزنجبيل بدرجات نوم أفضل وتقليل أعراض التعب / الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمات تشبه التعب المزمن، وهو أمر مفيد إذا كان اللون الرمادي الشتوي يجعل النوم أو الطاقة هشة.

القرنفل
يحتوي القرنفل على تركيز عالٍ من الأوجينول ومواد حيوية أخرى؛ ويُستخدم تقليديًا لعلاج التهاب الحلق والعناية بالفم، وتُظهر الدراسات المخبرية الحديثة أن مستخلصات القرنفل تُعدّل الخلايا المناعية، ويمكنها تعزيز بعض الاستجابات الخلطية (الأجسام المضادة) مع تعديل الإشارات الالتهابية. يُضيف القرنفل، في شاي ،  أو البرتقال المُنكّه بالقرنفل، مكونات مضادة للأكسدة ومُعدِّلة للمناعة إلى النظام الغذائي.

المصدر: timesofindia.

المناعة التمثيل الغذائي القرفة

