مكتبة الإسكندرية تهنئ سلوى بكر بجائزة البريكس الأدبية

تتقدم مكتبة الإسكندرية بالتهنئة للكاتبة والروائية الكبيرة؛ سلوى بكر، بمناسبة فوزها المستحق بجائزة "البريكس الأدبية" في دورتها الأولى.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية إن هذه الجائزة تؤكد المكانة الرفيعة التي يشغلها الأدب المصري على الساحة الدولية، كما أنها تمثل شهادة اعتراف بمجمل المنجز الإبداعي للأديبة المصرية الكبيرة الكاتبة سلوى بكر، التي أثرت المكتبة العربية بالعشرات من المجموعات القصصية والروائية، والعشرات من الدراسات والأبحاث الفكرية والأدبية، كما أسهمت كتاباتها في إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية، وفى تعزيز حقوق المرأة في شتى مجالات الإبداع.. كما تتولى منذ سنوات رئاسة تحرير سلسلة "تراث" التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتعد الكاتبة الكبيرة سلوى بكر من أبرز الأصوات السردية المصرية في العقود الأربعة الأخيرة، وتعد أعمالها مرجعًا في قراءة تحولات المجتمع المصرب. من بين أعمالها روايات «العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء» و«البشموري» و«وصف البلبل» و«نونة الشعنونة» ومن المجموعات القصصية «وردة أصفهان» كما تشارك بفعالية في الكثير من المنتديات الثقافية في مصر وخارجها، وتحرص على إثراء الندوات والمؤتمرات التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بمساهماتها وطروحاتها التي تلقى الاحترام والتقدير.



جدير بالذكر أن هذه هي الدورة الأولى للجائزة الثقافية، التي تصدر عن تجمع دول منظمة" البريكس" الاقتصادية، والتي تضم في عضويتها عشر دول من عدة قارات من بينها مصر، وأُعلن عن تأسيسها وانطلاق دورتها الأولى في مدينة خاباروفسك بروسيا، وتهدف إلى تكريم الأعمال التي تعبر عن القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء.. وتتيح الجائزة ترجمة أعمال الفائز بها إلى عدة لغات.

