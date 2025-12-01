قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تهنئ سلوى بكر بجائزة البريكس الأدبية

الكاتبة سلوى بكر
الكاتبة سلوى بكر
أحمد بسيوني

تتقدم مكتبة الإسكندرية بالتهنئة للكاتبة والروائية الكبيرة؛ سلوى بكر، بمناسبة فوزها المستحق بجائزة "البريكس الأدبية" في دورتها الأولى.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية إن هذه الجائزة تؤكد المكانة الرفيعة التي يشغلها الأدب المصري على الساحة الدولية، كما أنها تمثل شهادة اعتراف بمجمل المنجز الإبداعي للأديبة المصرية الكبيرة الكاتبة سلوى بكر، التي أثرت المكتبة العربية بالعشرات من المجموعات القصصية والروائية، والعشرات من الدراسات والأبحاث الفكرية والأدبية، كما أسهمت كتاباتها في إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية، وفى تعزيز حقوق المرأة في شتى مجالات الإبداع.. كما تتولى منذ سنوات رئاسة تحرير سلسلة "تراث" التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتعد الكاتبة الكبيرة سلوى بكر من أبرز الأصوات السردية المصرية في العقود الأربعة الأخيرة، وتعد أعمالها مرجعًا في قراءة تحولات المجتمع المصرب. من بين أعمالها روايات «العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء» و«البشموري» و«وصف البلبل» و«نونة الشعنونة» ومن المجموعات القصصية «وردة أصفهان» كما تشارك بفعالية في الكثير من المنتديات الثقافية في مصر وخارجها، وتحرص على إثراء الندوات والمؤتمرات التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بمساهماتها وطروحاتها التي تلقى الاحترام والتقدير.


جدير بالذكر أن هذه هي الدورة الأولى للجائزة الثقافية، التي تصدر عن تجمع دول منظمة" البريكس" الاقتصادية، والتي تضم في عضويتها عشر دول من عدة قارات من بينها مصر، وأُعلن عن تأسيسها وانطلاق دورتها الأولى في مدينة خاباروفسك بروسيا، وتهدف إلى تكريم الأعمال التي تعبر عن القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء.. وتتيح الجائزة ترجمة أعمال الفائز بها إلى عدة لغات.
 

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية الكاتبة سلوى بكر البريكس الأدبية جائزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

جهاز "سمارت هانهان"

ذكاء اصطناعي.. هواوي تطلق أول حيوان أليف

هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

أيهما أفضل للشراء ولماذا ..هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي

جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق .. إليك مواصفات وسعر OnePlus Pad Go 2

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد