شوبير يثير الجدل بشأن محمد صلاح: يحتاج الكلمة الطيبة

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن محمد صلاح بعد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 2-0.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: ''صلاح يتعرض لحملة ممنهجة، خاصة بعد تسجيله 250 هدفًا وتحطيمه للأرقام القياسية وما حققه مع ليفربول، يستحق الدعم والاحترام، بدلاً من الانتقادات القاسية، لأنه صنع تاريخًا مع ليفربول.

و أضاف :وهو الآن بحاجة للكلمة الطيبة والمساندة، خصوصًا قبل بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، فهو قائد منتخب مصر ونجم الفريق الأول''.

وكشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في إحصاءات كرة القدم عن رقم جديد للنجم المصري محمد صلاح مع نادى ليفربول بعدما جلس احتياطيًا للمرة الأولى في عام 2025، إذ تبيّن أنه لم يجلس على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة رسمية منذ 1988 يومًا، ويعود آخر لقاء بقي فيه دون نزول إلى أرض الملعب إلى 21 يونيو 2020 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنذ ذلك التاريخ شارك في جميع مباريات ليفربول قبل أن تتوقف السلسلة في المباراة الأخيرة.



و يذكر ان شهدت مواجهة وست هام ضد ليفربول غياب محمد صلاح عن المشاركة رغم وجوده على مقاعد البدلاء، حيث سجل للريدز كل من ألكسندر إيزاك وكودى جاكبو هدفين في الدقيقتين 60 و92، بينما لم يحصل النجم المصري على فرصة اللعب خلال اللقاء.