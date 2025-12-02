برعاية جامعة عين شمس.. انطلاق الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للتعليم العالي

تشارك جامعة عين شمس ممثلة فى قطاع التعليم والطلاب اليوم كراعٍ رسمي في الدورة الـ18 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت 2025»، تحت عنوان «جامعات الجيل الخامس ومتطلبات الجودة في عالم الذكاء الاصطناعي»، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة مصرية ودولية واسعة.

وتأتى مشاركة جامعة عين شمس فى الملتقي تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور رامى ماهر غالى ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الأستاذ محمد الجمال، رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، والأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة داليا يوسف، مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكترونى بالجامعة والدكتورة ريهام العطيفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.

وتعرض الجامعة خلال المعرض حزمة من البرامج الحديثة والمتميزة في مختلف المجالات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتلبي احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتقدم تعليم متطور في تخصصات غير تقليدية وبنظام أكاديمي حديث يهدف إلى إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية ، فضلاً عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات والتى تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية،كذا البرامج والخدمات الموجهة للطلاب ذوي الهمم.

وتتيح التخصصات الجديدة في البرامج المتميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق العملي، كما تتيح بعض البرامج الحصول على شهادتين؛ إحداهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كذلك تتيح بعض هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، مع التركيز على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري، لضمان جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل، ويتم تقديم هذه البرامج في قاعات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الجامعة.

ويمكن لزوار جناح جامعة عين شمس الحصول على شرح شامل حول مختلف الكليات والبرامج التي تطرحها الجامعة، وذلك من خلال فريق متخصص يقدّم الدعم والمعلومات اللازمة، بما يساعد الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعة وذويهم في تكوين صورة واضحة عن طبيعة الدراسة ومميزات كل تخصص بما يتوافق مع ميولهم ورغباتهم.

الأنشطة والحياة الجامعية ووسائل الإقامة

كما يتيح الجناح للزائرين مشاهدة مادة فيلمية بالصوت والصورة تستعرض تاريخ الجامعة وأبرز برامجها وتخصصاتها، إضافة إلى الأنشطة والحياة الجامعية ووسائل الإقامة، حيث عملت إدارة الجامعة على تطوير هذه الجوانب ورفع كفاءتها وفق أحدث المعايير الدولية، لضمان تجربة تعليمية متميزة تواكب أحدث التطورات في التعليم العالي والبحث العلمي:



ولمعرفة البرامج التي تقدمها كليات الجامعة يمكنك مسح الكود:

أو من خلال الروابط التالية علي موقع الجامعة :

https://www.asu.edu.eg/ar/study_in_asu

https://www.asu.edu.eg/ar/8997/news/

يذكر أن «إديوجيت» يعد من أكبر ملتقيات التعليم العالي بمصر والمنطقة العربية، ويستضيف الملتقى خلال هذه الدورة ممثلي ما يزيد على 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.

ويُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرّف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي في المنطقة والعالم.