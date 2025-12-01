التحقيق مع المتهم بالتعدي على ابنته وإلقائها من الشرفة اعتراضًا على خطبتها بشبرا الخيمة

تواصل جهات التحقيق المختصة في شبرا الخيمة في القليوبية التحقيق مع الأب المتهم بالاعتداء على ابنته وإلقائها من شرفة شقتهما بالطابق الثالث، بسبب خلاف نشب بينهما حول رغبة الأب في إنهاء خطبتها.



كانت إحدى المستشفيات قد استقبلت فتاة تعمل بإحدى المهن الحرة ومقيمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة، حيث ادعت في البداية سقوطها من علو.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، وسؤال المجني عليها، أكدت أن والدها تعدّى عليها بالضرب ثم دفعها من الشرفة إثر مشادة بسبب تمسكها بخطبتها من أحد شباب المنطقة.

وبسؤال الأب، يعمل سائق توك توك وله معلومات جنائية، أقرّ بارتكاب الواقعة والاعتداء على ابنته ودفعها من الشرفة.

تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق متابعة حالة المجني عليها تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.