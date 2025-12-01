بالكاجوال.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزه كت باللون الأبيض نسقت معها بنطلون جينز ، ما حاز على إعجاب متابعيها.



جدير بالذكر أن لقاء الخميسي كشفت خلال حوارها في بودكاست “بداية جديدة”، المذاع عبر قناة “الحياة”، عن موقفها من مصطلح "الست بـ 100 راجل"، موضحة أنه تعبير متوارث داخل العائلات، لكنها لا تتفق معه تمامًا.

وأضافت: "ما ينفعش الست تبقى بـ 100 راجل، أنا محتاجة أتحضن وأتحب وأتشال على إني سِتّ".

وأكدت لقاء الخميسي أن الرجل هو المسئول عن العمل والإنفاق على الأسرة، في حين تتحمل المرأة مسئولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، إلا إذا كانت تعمل، ففي هذه الحالة تتشارك المسئوليات مع شريك حياتها.