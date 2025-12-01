رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يزور مدرسة كليوباترا الثانوية للبنات

في جولة ميدانية جديدة تعكس المتابعة المستمرة لقطاع الخدمات التعليمية قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر صباح اليوم بزيارة مدرسة كليوباترا الثانوية للبنات بمنطقة "ب" بالحى الرابع برفقة نواب رئيس الجهاز وذلك للوقوف على مستوى التنفيذ النهائي للمنشآت.

مدرسة كليوباترا الثانوية للبنات بمنطقة "ب" بالحى الرابع

وتقع المدرسة على مساحة إجمالية ٨١٩٩.٦٨ م²، وتضم مبنيين رئيسيين بالإضافة إلى سور كامل وغرفة حارس ويأتي تصميمها وفق أحدث المعايير الهندسية المعتمدة.

ويتكون كل مبنى من دور أرضي و3 أدوار عليا تشمل كافة الخدمات التعليمية حيث تضم المدرسة 36 فصلًا دراسيًا مجهّزين بالكامل إضافة إلى ملحقات تعليمية متكاملة تشمل:

معامل العلوم + الحاسب الآلي + الشبكات + المجالات + مكتبة مدرسية متطورة

وأكد المهندس السيد أمين خلال جولته أن جهاز المدينة يضع ملف التعليم في مقدمة أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة داخل مدينة بدر مشيرًا إلى أن مثل هذه المنشآت تُسهم في تقليل كثافات الفصول وتقديم بيئة تعليمية مناسبة للطلاب