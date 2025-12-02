قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
تراجع كبير في أسعار السيارات.. والرابطة تكشف مفاجأة في هذا الموعد

تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار نتيجة عدة عوامل مرتبطة بالإنتاج المحلي والسياسات الحكومية.

 وفي هذا السياق، كشف خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن تفاصيل مهمة بشأن الانخفاضات المتوقعة في الأسعار وتوقعات تحسن السوق خلال الأشهر القادمة.

انخفاض أسعار السيارات من مليون إلى 600 ألف جنيه

أكد خالد سعد في تصريحات تلفزيونية أن الكثير من السيارات شهدت انخفاضات ملحوظة، حيث انخفضت بعض السيارات التي كانت أسعارها تتجاوز المليون جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الأوفر برايس في السوق. 

وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس تحسن القدرة الشرائية للمواطنين ويجعل السيارات المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالمستورد.

زيادة الإنتاج المحلي وتأثيرها على السوق

أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث اتجهت الدولة إلى تحجيم الاستيراد وزيادة جودة المنتج المحلي، بما جعله مماثلًا للسيارات الأجنبية في المواصفات والجودة.

 وأشار إلى أن هذا التحسن في الإنتاج المحلي ساهم في ارتفاع ثقة المواطنين في السيارات المصنعة محليًا وزيادة الإقبال عليها.

حالة الركود في السوق وتوقعات العام المقبل

لفت خالد سعد إلى أن السوق يشهد حالة من الركود متوقعة أن تستمر حتى نهاية العام الحالي، بسبب انخفاض الطلب وتوقعات استمرار عدم الاستقرار. لكنه أكد أن السوق سيشهد تحسنًا ملحوظًا ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، حيث سيشعر المواطنون بانخفاضات ملموسة في الأسعار وتحسن في العرض والطلب.

دور الدولة في دعم السوق المحلي

وأشار الأمين العام إلى أن السياسات الحكومية كان لها دور كبير في تحقيق هذه التغيرات، من خلال:

وقف أو تقليل الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي.

تحسين جودة السيارات المحلية لتكون على مستوى السيارات المستوردة.

توفير بيئة إنتاجية تدعم المنافسة العادلة في السوق.

مع استمرار زيادة الإنتاج المحلي وتحسن جودة السيارات المصرية، من المتوقع أن تستمر الانخفاضات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر تنافسية ويعكس قوة صناعة السيارات المحلية في مصر.

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية،

بعد قرار ترامب بحظرها.. انقسامات داخلية في صفوف جماعة الإخوان

عمر كمال

عمر كمال: هذه حقيقة سرقة ألبوم فؤاد وتسريب الأغنية

عمر كمال

عمر كمال: بحب الشعبي جدا وبجيب عربية وبيت بعد الحلقة

بالصور

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

