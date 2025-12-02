قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025
النقل: نعمل على تحويل السخنة إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كم أرصفة بحرية
تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه
أكاذيب إخوانية.. مصدر أمنى ينفي تدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح
هبوط أرضي مفاجئ في حي النرجس بالتجمع الخامس
مادورو يرد على أمريكا: عشنا 22 أسبوعاً من الإرهاب النفسي ونرفض سلام العبيد
هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف
على أغنية ضيعنا.. عمرو أديب يرقص ويغني وينقط عمر كمال
كييف رفضت التنازل عن أراضي.. هل فشلت محادثات فلوريدا بين أمريكا وأوكرانيا؟
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 2-12-2025
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

محمد صبيح

 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025،يعرضه صدى البلد بدون إضافة مصنعية، حيث جاءت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246465 جنيها6430 جنيها 
عيار 225925 جنيها5895 جنيها 
عيار 215655 جنيها5625 جنيها 
عيار 184845 جنيها4820 جنيها 
عيار 143770 جنيها3750 جنيها 
عيار 123230 جنيها3215 جنيها 
الاونصة201015 جنيها199950 جنيها 
الجنيه الذهب45240 جنيها45000 جنيه 
الأونصة بالدولار4239.08 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.

الأونصة: سجلت 201015 جنيها للبيع، و199950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب في السعودية

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 6465 جنيها للبيع و6430 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة. 

أما الذهب عيار 22 فقد سجل 5925 جنيها للبيع و5895 جنيها للشراء، ويُعد من الأعيرة الشائعة في بعض المشغولات. 

سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء بدون مصنعية

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، 5655 جنيها للبيع و5625 جنيها للشراء. 

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4845 جنيها للبيع و4820 جنيها للشراء، ويُستخدم بكثرة في المشغولات ذات التصميمات الحديثة. 

أما الذهب عيار 14 فقد وصل إلى 3770 جنيها للبيع و3750 جنيها للشراء، بينما سجل الذهب عيار 12 نحو 3230 جنيه للبيع و3215 جنيها للشراء. 

سعر الأونصة

الأونصة الذهبية سجلت 201015 جنيها للبيع و199950 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 45240 جنيها للبيع و45000 جنيه للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة بالدولار 4229.61 دولار.

