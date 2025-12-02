قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

24 ساعة ساخنة بسوهاج: قتل طفلة لسرقتها.. إحالة 3 أطباء للتحقيقات.. وفيديو متداول لمتحرش بطالبات الجامعة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الوقائع المهمة التي تنوعت بين الجولات الميدانية، والتحركات الأمنية، والفعاليات الرياضية، إلى جانب قضايا أثارت اهتمام الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي.

محافظ سوهاج يحيل 3 أطباء للتحقيق خلال جولة مفاجئة ببناويط

شهدت قرية بناويط التابعة لمركز المراغة جولة مفاجئة للواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، للمتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال تفقده لوحدة طب الأسرة رصد غياب 3 أطباء عن العمل وأحالهم للتحقيق الفوري، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين في الرعاية الصحية.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي، ومبنى جمعية تنمية المجتمع المغلق منذ 20 عامًا، مكلفًا بدراسة إعادة تشغيله أو طرحه للاستثمار.

وتضمنت الجولة توجيهات بإعادة تأهيل مركز شباب بناويط، ومتابعة الانضباط داخل مجمع المدارس الابتدائية، وتطهير ترعة الكراعي، وتسريع أعمال رصف الطريق الرئيسي، إلى جانب التشديد على سرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي قبل 30 مارس المقبل.

تطور هام في واقعة مقتل "أسماء" بدار السلام.. وضبط المتهمة خلال ساعتين

تصدرت واقعة مقتل الطفلة اليتيمة "أسماء ح."، 10 سنوات، المشهد الأمني في سوهاج، بعد العثور على جثمانها داخل منزل مهجور بقرية النصيرات، وأسفرت جهود البحث الجنائي عن تحديد وضبط المتهمة خلال ساعتين فقط من العثور على الجثمان، بعدما كشفت التحريات أنها استدرجت الطفلة وسرقت قرطها الذهبي ثم قتلتها خشية افتضاح أمرها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

غضب واسع بعد انتشار فيديو لـ"متحرش سوهاج الجديدة" وضبطه

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج بعد انتشار فيديو يظهر رجلًا خمسينيًا يستقل سيارة ملاكي قرب منطقة الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وهو يحاول استدراج الفتيات بالمال ثم يتحرش بهن لفظيًا.

الفيديو أثار حالة غضب بين الأهالي، الذين أكدوا أن الواقعة ليست الأولى، وأن الرجل يجوب المنطقة باستمرار مستغلًا خلو الطرق في بعض الأوقات، وطالب الأهالي بزيادة الدوريات الأمنية في محيط الجامعة والإسكان، فيما تم تحديد بيانات السيارة وضبط المتهم.

جامعة سوهاج تحصد فوزًا مستحقًا على الجامعة الألمانية في نهائي دوري كرة السلة

حققت جامعة سوهاج إنجازًا رياضيًا جديدًا بفوز فريقها لكرة السلة على فريق الجامعة الألمانية بنتيجة 78-75 في نهائي دوري كرة السلة ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 53.

وأعرب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عن سعادته بالأداء المتميز للطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وشهدت المباراة منافسة قوية على ملعب نادي سوهاج الرياضي، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد كمال خليل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج سرقة تحرش قتل

