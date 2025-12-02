قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني بالمحافظة

وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد
شيماء مجدي

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، وخاصةً في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية.

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، تم استعراض خطط المحافظة الطموحة للاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية الهائلة التي تتمتع بها الوادي الجديد، فضلا عن العديد من المشروعات التنموية الهامة التي يجرى تنفيذها بالمحافظة، إضافة الى مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد.

وبحث اللقاء، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود التنمية، فضلا عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، خاصة في محافظة الوادي الجديد، بإعتبارها محافظة واعدة بالاستثمار في هذا المجال، ومليئة بالعديد من الفرص الهامة، لاسيما في مجال الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع لتعزيز الأمن الغذائي.

وبحث الجانبان سبل تذليل كافة العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني في المحافظة، فضلا عن توفير الدعم الفني والخدمات البيطرية اللازمة من قبل وزارة الزراعة لضمان نجاح المشروعات الجديدة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانتاج.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن محافظة الوادي الجديد تمثل عمقاً استراتيجياً للدولة في التنمية الزراعية، مشدداً على أهمية التكامل بين جميع أجهزة الدولة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج، واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة بها، للمساهمة في خطط الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.
 

تقديم كافة التسهيلات


ومن جانبه أشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلى التزام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا على أن المحافظة تولي أهمية قصوى للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

علاء فاروق وزير الزراعة محمد الزملوط الوادي الجديد التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

ترشيحاتنا

إعلامي ينتقد شعارات الأندية على نتيجة المباريات على الشاشة

إعلامي ينتقد وضع شعارات الأندية على الشاشة خلال بث المباريات

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

قبل لقاء اليوم .. تاريخ مواجهات مصر والكويت

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد