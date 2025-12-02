أغناهم كريستيانو رونالدو.. أعلى 8 لاعبين أجرا | من هم؟

يعد ريال مدريد الإسباني، أحد أعظم أندية كرة القدم في العالم، بفضل سجله المليء بالبطولات المحلية والقارية والدولية، ومع استقطابه الدائم لألمع النجوم.

ولذلك لم يكن مفاجئاً أن يقدم النادي الملكي أعلى الرواتب في عالم كرة القدم عبر تاريخه.

أعلى اللاعبين أجراً في تاريخ ريال مدريد

رصد موقع Planetfootball قائمة بأعلى اللاعبين أجراً في تاريخ ريال مدريد، وتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تفوق على أسماء كبيرة انضمت للنادي مؤخراً مثل كيليان مبابي.

رونالدو في الصدارة وراتب يفوق نصف مليون أسبوعياً

تخطى راتب كريستيانو رونالدو الأسبوعي حاجز 592 ألف جنيه إسترليني، ليحتفظ بالمركز الأول كأعلى اللاعبين حصولاً على الرواتب في تاريخ النادي.

وتفوق رونالدو على كيليان مبابي، الذي انضم للنادي صيف 2024 قادماً من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى أسماء بارزة مثل غاريث بيل وإيدين هازارد.

المثير أن القائمة خلت من أساطير مثل زين الدين زيدان ولويس فيغو وروبرتو كارلوس، بينما ضمت لاعبين لم يحققوا التأثير المتوقع كهازارد.

قائمة أعلى 8 لاعبين أجراً في تاريخ ريال مدريد

كريستيانو رونالدو 592,000 جنيه إسترليني أسبوعياً

كيليان مبابي 530,750 جنيه إسترليني أسبوعياً

إيدين هازارد 530,750 جنيه إسترليني أسبوعياً

غاريث بيل 530,750 جنيه إسترليني أسبوعياً

فينيسيوس جونيور 424,600 جنيه إسترليني أسبوعياً

توني كروس 414,000 جنيه إسترليني أسبوعياً

مارسيلو 414,000 جنيه إسترليني أسبوعياً

سيرجيو راموس 414,000 جنيه إسترليني أسبوعياً

كريستيانو رونالدو أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

حقق كريستيانو رونالدو إنجازاً اقتصادياً غير مسبوق، بعد دخوله نادي المليارديرات ليصبح أول لاعب كرة قدم يحقق ثروة تتجاوز المليار دولار، مدفوعة بعقوده الضخمة داخل وخارج الملاعب.

بعد مسيرة امتدت عبر مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، عزز رونالدو ثروته بعقود إعلانية مع علامات عالمية مثل نايكي وأرماني، قبل أن تأتي القفزة الأكبر بعد توقيعه مع نادي النصر السعودي.

قفزة مالية بـ400 مليون دولار

عزز رونالدو ثروته بعد تمديد عقده مع نادي النصر بقيمة تتخطى 400 مليون دولار، لترتفع صافي ثروته إلى 1.4 مليار دولار وفق مؤشر "بلومبرج للمليارديرات".

ورغم منافسته الدائمة مع ليونيل ميسي على صدارة الرواتب، فإن دخول رونالدو الدوري السعودي رفع سقف دخله السنوي إلى نحو 200 مليون دولار، متفوقاً على غريمه الأرجنتيني.

من الفقر إلى العالمية مسيرة صعود مذهلة

ولد رونالدو في ماديرا البرتغالية لأسرة بسيطة، واضطر لترك الدراسة مبكراً ليتفرغ لكرة القدم.

وبعد تألقه مع سبورتينغ لشبونة، انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2003، ثم إلى ريال مدريد بصفقة قياسية في 2009، لتبدأ رحلة المجد والأرقام القياسية.

أوريليو بيريرا، مكتشف موهبته، وصفه بأنه "كائن فضائي"، واليوم تحمل منشآت عديدة في ماديرا اسمه، ما يعكس تأثيره الكبير في موطنه.

ثروة تتجاوز الملعب عقود ودعاية وعقارات

من 2002 إلى 2023، جمع رونالدو أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب وحدها بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 30 مليون دولار عند انتقاله للنصر.

أما استثماراته، فتشمل سلسلة فنادق CR7 ومشاريع رياضية عدة، لكنها ليست المصدر الأساسي لثروته، إذ تعتمد بشكل رئيسي على دخله الرياضي الاستثنائي.

إمبراطورية عقارية فاخرة

يمتلك رونالدو مجموعة من العقارات الفاخرة، أبرزها قصر في ماديرا و البنتهاوس الأغلى في لشبونة و فيلا فاخرة في "كوينتا دا مارينيا" بقيمة قد تصل إلى 20 مليون يورو.

الفيلا الجديدة أصبحت نقطة جذب للسكان والسياح الذين يحاولون رؤية القصر من ملعب الغولف المجاور.

ظاهرة عالمية وتأثير متواصل في السعودية

يعد رونالدو الأكثر متابعة على انستجرام عالمياً بأكثر من 660 مليون متابع ومنذ انتقاله للنصر، اشتعلت المدرجات بحضوره، وسرعان ما أصبح هداف الفريق الأول.

ورونالدو لا يتردد في الإشادة بالدوري السعودي، مؤكداً أنه "أفضل من الدوري الفرنسي"، كما يعبر دائماً عن إعجابه بجمال المملكة وأمانها.