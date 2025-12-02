مصدر أمني: جاهزون لتأمين إعادة انتخابات النواب في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، جاهزية كافة القطاعات الأمنية لتأمين إعادة انتخابات النواب في الدوائر ال19 الملغاة بالمرحلة الأولى، والتي ستبدأ غدا /الأربعاء/ وتنتهي بعد غد /الخميس/.



وأوضح المصدر الأمني صباح اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم الانتهاء من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر ال19 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيا.



وأضاف أن مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بالمحافظات التي تشملها تلك الدوائر، سيقومون بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بدء التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.



وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت، يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، بينما تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.



وتشمل الدوائر الانتخابية ال19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولى بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام.



كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي.