وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2-12-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم، الثلاثاء 2 - 12- 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة مصر ضد الكويت فى كأس العرب 2025. 

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

ـ المغرب X جزر القمر – الساعة 2 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية.

ـ مصر X الكويت – الساعة 4:30 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية.

ـ السعودية X عمان – الساعة 7 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 ـ بورنموث X إيفرتون – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

ـ فولهام X مانشستر سيتي – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

ـ نيوكاسل يونايتد X توتنهام هوتسبير – الساعة 10:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 ـ برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.


مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة 
 ـ يوفنتوس X أودينيزي – الساعة 10 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.


مواعيد مباريات كأس ألمانيا 
 ـ بوروسيا مونشنجلادباخ X سانت باولي – الساعة 7 مساءً. 

ـ هيرتا برلين X كايزرسلاوترن – الساعة 7 مساءً. 

ـ بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساءً.

ـ لايبزيج X ماجديبورج – الساعة 10 مساءً. 


مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
 ـ إبرو X أوساسونا – الساعة 8 مساءً. 

ـ نومانسيا X مايوركا – الساعة 8 مساءً.

ـ بورتوجاليتي X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8 مساءً. 

ـ راسينج فيرول X هويسكا – الساعة 8 مساءً. 

ـ جوادالاخارا X اتلتيكو سبتة – الساعة 8 مساءً. 

ـ نافالكارنيرو X خيتافي – الساعة 10 مساءً. 

مصر الكويت قطر

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

