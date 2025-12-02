أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الثلاثاء 2 - 12- 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة مصر ضد الكويت فى كأس العرب 2025.
مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة
ـ المغرب X جزر القمر – الساعة 2 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية.
ـ مصر X الكويت – الساعة 4:30 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية.
ـ السعودية X عمان – الساعة 7 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ـ بورنموث X إيفرتون – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
ـ فولهام X مانشستر سيتي – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
ـ نيوكاسل يونايتد X توتنهام هوتسبير – الساعة 10:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ـ برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
ـ يوفنتوس X أودينيزي – الساعة 10 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
ـ بوروسيا مونشنجلادباخ X سانت باولي – الساعة 7 مساءً.
ـ هيرتا برلين X كايزرسلاوترن – الساعة 7 مساءً.
ـ بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساءً.
ـ لايبزيج X ماجديبورج – الساعة 10 مساءً.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
ـ إبرو X أوساسونا – الساعة 8 مساءً.
ـ نومانسيا X مايوركا – الساعة 8 مساءً.
ـ بورتوجاليتي X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8 مساءً.
ـ راسينج فيرول X هويسكا – الساعة 8 مساءً.
ـ جوادالاخارا X اتلتيكو سبتة – الساعة 8 مساءً.
ـ نافالكارنيرو X خيتافي – الساعة 10 مساءً.