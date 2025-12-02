قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إيديكس يعيد رسم خريطة الصناعات الدفاعية ويؤكد قدرة مصر على قيادة التحديث العسكري بالمنطقة

إيدكس
إيدكس
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معرض «إيديكس 2025» يمثل تحولًا نوعيًا في مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية المصرية، موضحًا أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو بناء منظومة دفاعية حديثة قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، إلى أن مصر باتت تمتلك اليوم منصة دولية راسخة تستقطب أكبر الشركات المصنعة للتسليح في العالم، ما يجعل «إيديكس» أحد أهم التجمعات العسكرية التي تُسهم في صياغة ملامح التعاون الدفاعي بين الدول، وتعزز قدرة مصر على توسيع شراكاتها في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا.

وأوضح أن النسخة الرابعة من المعرض تأتي بحجم مشاركات غير مسبوق، ما يعكس المكانة التي وصلت إليها مصر كدولة تمتلك بنية صناعية قادرة على المنافسة، مؤكدًا أن الجناح المصري هذا العام يقدم صورة واضحة عن حجم التطور الذي تشهده الصناعات العسكرية الوطنية، سواء في نظم التسليح أو التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.

ولفت أحمد سيد، أن المعرض يحقق عائدًا اقتصاديًا ومعرفيًا كبيرًا، ويمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية، خاصة مع الإقبال المتزايد من الوفود الدولية، مما يعكس الثقة في قدرة القاهرة على قيادة حراك إقليمي في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن «إيديكس 2025» ليس مجرد فعالية عسكرية، بل رسالة قوة واستقرار، ودليل على أن مصر ماضية في بناء قاعدة صناعية متطورة، وتعزيز موقعها كركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي.

إيديكس إيديكس 2025 معرض «إيديكس 2025 مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

نظارات الواقع المعزز

"Xreal" تتحدى "أبل".. نظارات واقع معزز مدعومة بأندرويد وذكاء اصطناعي

سامسونج

سامسونج تتيح تتبع الأمتعة الذكي لركاب الخطوط الجوية التركية

شيري iCar V27

بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد