برلماني: إيديكس يعيد رسم خريطة الصناعات الدفاعية ويؤكد قدرة مصر على قيادة التحديث العسكري بالمنطقة

أكد النائب الدكتور أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معرض «إيديكس 2025» يمثل تحولًا نوعيًا في مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية المصرية، موضحًا أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو بناء منظومة دفاعية حديثة قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، إلى أن مصر باتت تمتلك اليوم منصة دولية راسخة تستقطب أكبر الشركات المصنعة للتسليح في العالم، ما يجعل «إيديكس» أحد أهم التجمعات العسكرية التي تُسهم في صياغة ملامح التعاون الدفاعي بين الدول، وتعزز قدرة مصر على توسيع شراكاتها في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا.

وأوضح أن النسخة الرابعة من المعرض تأتي بحجم مشاركات غير مسبوق، ما يعكس المكانة التي وصلت إليها مصر كدولة تمتلك بنية صناعية قادرة على المنافسة، مؤكدًا أن الجناح المصري هذا العام يقدم صورة واضحة عن حجم التطور الذي تشهده الصناعات العسكرية الوطنية، سواء في نظم التسليح أو التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.

ولفت أحمد سيد، أن المعرض يحقق عائدًا اقتصاديًا ومعرفيًا كبيرًا، ويمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية، خاصة مع الإقبال المتزايد من الوفود الدولية، مما يعكس الثقة في قدرة القاهرة على قيادة حراك إقليمي في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن «إيديكس 2025» ليس مجرد فعالية عسكرية، بل رسالة قوة واستقرار، ودليل على أن مصر ماضية في بناء قاعدة صناعية متطورة، وتعزيز موقعها كركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي.