طالب فقد عينه.. إدارة نجع حمادى تقر إجراءات مشددة لحماية تلاميذ المدارس

أصدرت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، بياناً تضمن أمرًا إداريًا عاجلًا تحت رقم 26 لسنة 2025، على خلفية فقدان تلميذ لإحدى عينيه داخل مدرسة اللغات بمدينة الألومنيوم، وذلك في إطار حرص الإدارة على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمنشآت التعليمية.

وينص القرار على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة التلاميذ، وتفعيل الأوامر والقرارات السابقة الخاصة بالإشراف اليومي داخل المدارس.

وشددت الإدارة على منع تواجد الطلاب في الفسحة داخل الفصول أو الطرقات دون إشراف، وتكثيف المشرفين في جميع الأماكن المخصصة لهم، لا سيما في المدارس ذات الكثافة العالية.

كما نص الأمر الادارى، على تنظيم تواجد أولياء الأمور في الساعة الأخيرة من اليوم الدراسي فقط، وعدم السماح لهم بالدخول قبل الموعد المحدد، إضافة إلى تفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، مع تحميل مدير المدرسة والوكلاء والمشرف العام والمشرفين والأخصائيين الاجتماعيين مسؤولية كاملة عن تنفيذ الأمر.

وأشار بيان إدارة نجع حمادي التعليمية، إلى أن أي مخالفة للأمر الإداري أو التعليمات الوزارية ستعرض المخالفين لإجراءات وقرارات مشددة، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية لضمان سلامة الطلاب وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.

تأتي هذه الإجراءات بعد تعرض تلميذ بالصف الأول الابتدائي، لفقدان عينه اليمنى، داخل المدرسة، عقب تعدى إحدى المعلمات عليه، وتحرير محضر من قبل والد التلميذ ضد المعلمة.