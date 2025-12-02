قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة
الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة بـ مركز الحسينية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالب فقد عينه.. إدارة نجع حمادى تقر إجراءات مشددة لحماية تلاميذ المدارس

الطفل المصاب
الطفل المصاب
يوسف رجب

أصدرت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، بياناً تضمن أمرًا إداريًا عاجلًا تحت رقم 26 لسنة 2025، على خلفية فقدان تلميذ لإحدى عينيه داخل مدرسة اللغات بمدينة الألومنيوم، وذلك في إطار حرص الإدارة على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمنشآت التعليمية.

وينص القرار على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة التلاميذ، وتفعيل الأوامر والقرارات السابقة الخاصة بالإشراف اليومي داخل المدارس.

وشددت الإدارة على منع تواجد الطلاب في الفسحة داخل الفصول أو الطرقات دون إشراف، وتكثيف المشرفين في جميع الأماكن المخصصة لهم، لا سيما في المدارس ذات الكثافة العالية.

كما نص الأمر الادارى، على تنظيم تواجد أولياء الأمور في الساعة الأخيرة من اليوم الدراسي فقط، وعدم السماح لهم بالدخول قبل الموعد المحدد، إضافة إلى تفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، مع تحميل مدير المدرسة والوكلاء والمشرف العام والمشرفين والأخصائيين الاجتماعيين مسؤولية كاملة عن تنفيذ الأمر.

وأشار بيان إدارة نجع حمادي التعليمية، إلى أن أي مخالفة للأمر الإداري أو التعليمات الوزارية ستعرض المخالفين لإجراءات وقرارات مشددة، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية لضمان سلامة الطلاب وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.

تأتي هذه الإجراءات بعد تعرض تلميذ بالصف الأول الابتدائي، لفقدان عينه اليمنى، داخل المدرسة، عقب تعدى إحدى المعلمات عليه، وتحرير محضر من قبل والد التلميذ ضد المعلمة.

قنا نجع حمادى مدينة الألومنيوم مدرسة اللغات العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

بالصور

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد