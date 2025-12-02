أحمد فهمى ينضم لمسلسل اسأل روحك بطولة ياسمين رئيس

انضم الفنان أحمد فهمى لمسلسل «اسأل روحك» للفنانة ياسمين رئيس، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج رضا عبد الرازق.

فى سياق اخر، انتهت ياسمين من تصوير فيلم «الست لما»، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى وإخراج خالد ابو غريب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

وتعد أحدث اعمال ياسمين رئيس فيلم «ماما وبابا» الذى حقق إيرادات كبيرة فى السينمات حتى وصلت إلى 15 مليون جنيه فى مصر، وتقترب من 200 مليون جنيه فى السعودية

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.