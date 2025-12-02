أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن القائمة الأولى من النجوم الدوليين المشاركين في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات دورته الخامسة التي تنطلق في 4 ديسمبر المقبل.



وتستضيف هذه الجلسات نخبة من أبرز صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ليقدّموا للجمهور والمواهب الصاعدة ومحترفي الصناعة رؤى ملهمة، وتجارب غنية، وانعكاسات على شغفهم بالسينما.



وتتضمن قائمة النجوم كلًا من آيشواريا راي باتشان، أيقونة السينما الهندية (Ponniyin Selvan: I، Bride and Prejudice)، وأدريان برودي، الحائز على جائزتي أوسكار (The Pianist، The Brutalist) الذي سبق أن شارك في جلسات المهرجان عام 2023، إضافة إلى شون بيكر، رئيس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطولية لهذا العام، وصاحب الرقم القياسي كأصغر مخرج يفوز بالأوسكار (Anora، The Florida Project).







ويقدم الفنان والمخرج العالمي جيانكارلو إسبوزيتو (The Mandalorian، Breaking Bad) جلسة خاصة وحصرية للمشاركين في برنامج "معمل المسلسلات" التابع لمعامل البحر الأحمر، وهو البرنامج الرائد لتمكين المواهب في مجالي السينما وصناعة المسلسلات، الذي يعقد سلسلة من الورش خلال أيام المهرجان.



وسيُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدءاً من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 في قلب منطقة جدة التاريخية، المملكة العربية السعودية.