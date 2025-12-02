قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
منتخب المغرب يضرب جزر القمر بثلاثية في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي
محمد نبيل

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن القائمة الأولى من النجوم الدوليين المشاركين في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات دورته الخامسة التي تنطلق في 4 ديسمبر المقبل.

وتستضيف هذه الجلسات نخبة من أبرز صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ليقدّموا للجمهور والمواهب الصاعدة ومحترفي الصناعة رؤى ملهمة، وتجارب غنية، وانعكاسات على شغفهم بالسينما.

وتتضمن قائمة النجوم كلًا من آيشواريا راي باتشان، أيقونة السينما الهندية (Ponniyin Selvan: I، Bride and Prejudice)، وأدريان برودي، الحائز على جائزتي أوسكار (The Pianist، The Brutalist) الذي سبق أن شارك في جلسات المهرجان عام 2023، إضافة إلى شون بيكر، رئيس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطولية لهذا العام، وصاحب الرقم القياسي كأصغر مخرج يفوز بالأوسكار (Anora، The Florida Project).



ويقدم الفنان والمخرج العالمي جيانكارلو إسبوزيتو (The Mandalorian، Breaking Bad) جلسة خاصة وحصرية للمشاركين في برنامج "معمل المسلسلات" التابع لمعامل البحر الأحمر، وهو البرنامج الرائد لتمكين المواهب في مجالي السينما وصناعة المسلسلات، الذي يعقد سلسلة من الورش خلال أيام المهرجان.

وسيُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدءاً من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 في قلب منطقة جدة التاريخية، المملكة العربية السعودية.

أدريان برودي أفلام أدريان برودي مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ترشيحاتنا

شيكابالا

عمرو الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا قبل انطلاق مباراة منتخب مصر

المغربي جمال السلامي

مدرب الأردن يرد على الانتقادات : حققنا أهداف التأهل.. ولا أريد مواجهة المغرب في مونديال 2026

احمد رفعت

منتخب مصر يخلد ذكرى أحمد رفعت في كأس العرب

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد