عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا على المقاعد الفردية.

فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في المرحلة الثانية، وذلك وفق النتائج الرسمية التي تم استعراضها خلال المؤتمر.

استئناف الدعاية لمرشحي الإعادة

من المقرر أن يستأنف المرشحون الذين سيخوضون جولة الإعادة حملاتهم الانتخابية اعتبارًا من 2 وحتى 14 ديسمبر.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات:

تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها.

تنظر المحكمة هذه الطعون خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر.

المواعيد المتبقية من العملية الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ما يلي:

بدء الصمت الانتخابي لجولة الإعادة: 14 ديسمبر

تصويت المصريين بالخارج: 15 و16 ديسمبر

التصويت بالداخل: 17 و18 ديسمبر

إعلان نتيجة جولة الإعادة: 25 ديسمبر

الانتخابات أمانة ومسئولية

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب "أمانة عظيمة القدر بالغة الحساسية"، مشددًا على أن جميع أطراف العملية الانتخابية مسئولون أمام الله والشعب، بدءًا من الناخبين والمرشحين وحتى المنظمين والقائمين على تنفيذ العملية.

وأشار بنداري إلى أن وعي الشعب المصري بدوره في بناء مستقبل أبنائه هو الأساس الحقيقي لنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.