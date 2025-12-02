طوارئ باللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات لاستقبال الفرق المشاركة

بدأت اللجنة العليا المنظمة لـ بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات رقم 29، برئاسة محمد الجارحي، متابعة وصول الفرق المشاركة إلى مصر، استعداداً لانطلاق المنافسات التي تستضيفها صالات النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

خصصت اللجنة العليا مرافقين من لجنة الاستقبال لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الفرق ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، تمهيداً للانتقال إلى فنادق الإقامة، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق البطولة.

سلسلة من الاجتماعات

وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات خلال الساعات الماضية لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بوصول الفرق، بما يشمل إجراءات التسكين والإعاشة والتنقلات وأماكن التدريب، إلى جانب التحضيرات الخاصة بالاجتماع الفني ومراسم القرعة المقررة يوم الخميس المقبل.

مشاركة أبرز أندية القارة

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من أبرز أندية القارة، وهي: الأهلي المصري، هيئة الموانئ الكيني، فيل دو داكار السنغالي، فيرافيارو الموزمبيقي، سبورتنج لواندا الأنجولي، فيرست بنك النيجيري، فاب الكاميروني، الجيش الوطني الرواندي، رابطة الأصدقاء الإيفواري، ريج الرواندي، CNS الكونغو الديمقراطية، وبريف هارتس من مالاوي.