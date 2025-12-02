التنسيقية تهنئ أعضائها الفائزين بعضوية مجلس النواب بالقائمة الوطنية بالمرحلة الثانية

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضائها الفائزين بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، قطاع القاهرة وجنوب و وسط الدلتا ، وقطاع شرق الدلتا ، والذين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم اليوم الثلاثاء ، وهم:



أميرة العادلي (مستقل).

مى كرم جبر ( مستقل ).

مصطفى جبر (حزب الجبهة الوطنية).

مارسيل سمير (حزب التجمع).

مريم العزب ( حزب حماة الوطن ).

كرستينا عادل حكيم ( حزب حماة الوطن ).

نيفين إسكندر ( مستقل ).

إيمان الألفي ( حزب الجبهة الوطنية )

محمد فريد (حزب الإصلاح والتنمية ).

منى قشطة (حزب المؤتمر).

مروة حلاوة (مستقل).

سامية محمود (حزب حماة الوطن).

انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية

وتهنىء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أعضائها الفائزين في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، متمنية لهم التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عملهم البرلماني بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.