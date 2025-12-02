لتعزيز التواصل المباشر.. محافظ الجيزة يستمع لشكاوى المواطنين لبحثها وحلها | صور

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشكلاتهم بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، اطلع المحافظ علي عدد من الشكاوى المقدمة من قاطني أحياء العجوزة والدقي والهرم حيث جاءت في مقدمتها شكوى أحد المواطنين من حي العجوزة بشأن تضرره من قيام مستأجر أحد المحال بأعمال هدم وتكسير حوائط وأرضيات بالجزء الخلفي للمحل وغلق ثلاثة شبابيك، وذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة للترخيص.

ووجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، والتأكيد على عدم السماح بممارسة النشاط قبل الحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى توجيهه ممثلي شركة كهرباء جنوب القاهرة بفحص الشكوى والتحقق من أي مخالفات تتعلق بخدمة الكهرباء واتخاذ ما يلزم حيالها.

كما ناقش المحافظ شكوى مقدمة من أحد سكان شارع مكة بحي الدقي والمتعلقة بعدم تمكينه من تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار الذي يقيم به.



وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بإصدار الترخيص اللازم فورًا، لتمكين الشاكي من تنفيذ أعمال الترميم طبقًا لقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار وسلامة سكانه.

وفي حي الهرم، بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين من سكان منطقة (أ) بحدائق الأهرام، والمتعلقة بقيام ملاك قطعة الأرض المجاورة بمخالفة ترخيص البناء وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة.



ووجّه المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة، وذلك وفقًا للقانون مع المتابعة المستمرة لأي مستجدات تُرصد بالموقع.

وشهد اللقاء أيضًا طرح عدد من الشكاوى والطلبات الأخرى ، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في فحصها والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.



حضر اللقاء كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.