قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتعزيز التواصل المباشر.. محافظ الجيزة يستمع لشكاوى المواطنين لبحثها وحلها | صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشكلاتهم بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، اطلع المحافظ علي عدد من الشكاوى المقدمة من قاطني أحياء العجوزة والدقي والهرم حيث جاءت في مقدمتها شكوى أحد المواطنين من حي العجوزة بشأن تضرره من قيام مستأجر أحد المحال بأعمال هدم وتكسير حوائط وأرضيات بالجزء الخلفي للمحل وغلق ثلاثة شبابيك، وذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة للترخيص.

ووجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، والتأكيد على عدم السماح بممارسة النشاط قبل الحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى توجيهه ممثلي شركة كهرباء جنوب القاهرة بفحص الشكوى والتحقق من أي مخالفات تتعلق بخدمة الكهرباء واتخاذ ما يلزم حيالها.

كما ناقش المحافظ شكوى مقدمة من أحد سكان شارع مكة بحي الدقي والمتعلقة بعدم تمكينه من تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار الذي يقيم به. 


وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بإصدار الترخيص اللازم فورًا، لتمكين الشاكي من تنفيذ أعمال الترميم طبقًا لقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار وسلامة سكانه.

وفي حي الهرم، بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين من سكان منطقة (أ) بحدائق الأهرام، والمتعلقة بقيام ملاك قطعة الأرض المجاورة بمخالفة ترخيص البناء وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة.


ووجّه المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة، وذلك وفقًا للقانون مع المتابعة المستمرة لأي مستجدات تُرصد بالموقع.

وشهد اللقاء أيضًا طرح عدد من الشكاوى والطلبات الأخرى ، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في فحصها والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.


حضر اللقاء كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

محافظ الجيزة بحث الشكاوي تحقيق استجابة سريعة حي العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

السكري

أعراض مرض السكري من النوع الثاني وكيفية تشخيصه

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد