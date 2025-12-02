قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حفل موسيقي ضمن شتاء إثراء للفنون المسرحية الصينية

شتاء إثراء
قسم الفن

يستضيف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمسية موسيقية استثنائية تعبر الحدود من الشرق إلى الشرق، تقدّمها الفرقة الغنائية التابعة للمركز الوطني للفنون المسرحية الصينية بقيادة المديرة الإدارية للكورال والقائدة الموسيقية جياو مياو، وبحضور نائب رئيس المركز "وانغ تشنغ"، وذلك على مسرح إثراء في 11 ديسمبر 2025م، في ليلةٍ يلتقي فيها الصوت مع الذاكرة، وذلك في مشاركةٍ أولى وضمن فعاليات "شتاء إثراء" في موسم الخبر الذي انطلقت فعالياته في 29 أكتوبر الشهر الماضي.

قدمت الفرقة عروضًا في أبرز المحافل الدولية، منذ تأسيسها عام 2009م، من قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في هانغشتو، إلى افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لتصل اليوم إلى الظهران، في أول ظهور رسمي للفرقة في المملكة، لتمتد الموسيقى كجسرٍ بين ثقافتين.

 

أوضحت نورة الزامل مديرة البرامج في إثراء: "استضافة الكورال الصيني يمثّل تلاقيًا ثقافيًا بين مؤسستين ثقافيتين لهما ثقلهما محليًا وعالميًا، وذلك انطلاقًا من إيمان مشترك بدور الثقافة في بناء جسور الحوار والإلهام". مشيرةً إلى أن هذه الأمسية تتيح الفرصة لتعميق التفاهم الإنساني عبر جمال الأداء المسرحي الذي يلامس الشعوب قبل أن يخاطب اللغة.

يُقام الحفل الموسيقي للكورال الصيني بالتعاون الحصري مع "إثراء" ضمن برنامج الفنون المسرحية التي يقدمها المركز هذا الموسم، حيث يتيح للجمهور فرصة حضور الأمسية عبر حجز التذاكر، وتتضمن الفعالية مجموعة من الأعمال الغنائية الكلاسيكية والغربية والأغاني الفلكلورية الصينية.

شتاء إثراء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي موسم شتاء إثراء

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

