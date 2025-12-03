بعد وصوله لأعلى مستوى من 6 أسابيع.. مفاجأة في سعر الذهب الآن

سجل الذهب تراجعًا ليهبط من القمة التي بلغها أول أمس عندما لامس أعلى مستوى له خلال ستة أسابيع.

ويأتي هذا الانخفاض كتحرك طبيعي بعد موجة صعود قوية، حيث اتجه عدد من المستثمرين إلى تنفيذ عمليات جني أرباح عقب الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر.

وتتزامن هذه الحركة مع حالة ترقب تسود الأسواق العالمية قبيل تصريحات مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي قد تقدم مؤشرات أوضح حول مستقبل السياسة النقدية، ولا سيما توقيت البدء في خفض أسعار الفائدة.

كما يترقب المتعاملون سلسلة من البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة، تشمل تقارير تضخم وإنفاق واختبارات قوة سوق العمل، والتي من شأنها التأثير على توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة، وبالتالي تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 3-12-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 3-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4189 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4796 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5595 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6394 جنيه.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.760 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.



