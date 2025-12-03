قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر تتعاون مع شركات عالمية فرنسية وصينية وتركية في مجالات الصناعات العسكرية.. وأحزاب القائمة الوطنية: الانتخابات أجريت بضمانات قانونية واضحة وتنافس حقيقي| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


بيديهم وردة.. كواليس صادمة في واقعة تحرش جديدة بأطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية
كشف طارق العوضي، محامي المجني عليهم المعتدى عليهم في إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية من أحد العاملين، أن الصدفة هي التي قادت إلى الكشف عن تفاصيل القضية قائلاً: البداية كانت طفلة نسيت جاكتها في المدرسة، وذهب ولي الأمر للمدرسة بحثًا عنه، ولم يجدوا مشرفين أو مدرسين، ووجدوا المتهم برفقة الأطفال، وأتى لهم بالجاكيت وقال إنها كانت بتلعب ونسيته في الحديقة.


اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحسم الجدل حول حقيقة انتشار فيروس جديد
 

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه يوجد فى مرحلة تغير الفصول، خاصة بين فصلي الخريف والشتاء تنشط الفيروسات.


تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قدمت حضورًا قويًا جدًا في معرض إيديكس 2025، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة خلال تواجده في فعاليات اليوم الثاني من المعرض.

تفاصيل إنتاج الطائرة حمزة 2 بالتعاون مع الصين في العربية للتصنيع .. رئيس الهيئة يكشف
كشفت اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل صاروخ 122 ملم، موضحا أنه يتم إنتاجه في مصنع صقر للصناعات المتطورة وهناك مدايات 20 كيلو متر والمطور 45 كيلو متر.

العربية للتصنيع: المسيرة الانتحارية تطلق من على منصات محمولة ضد أسطح الأهداف المدرعة
أكد اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن لدينا شباب على أعلى مستوى ولديهم فخر بما يقومون به، ولدينا شباب تلقوا تدريبات على اعلى مستوى مع شركة داسور الفرنسية.

الصحة: أدوية المهدئات ونزلات البرد وبعض الأدوية النفسية قد تكون ممنوعة في بعض الدول
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك قواعد عامة تقوم الوزارة بالاعلان عنها لتوعية المواطن بالأدوية الممنوعة في الخارج.

أحمد موسى: مصر تتعاون مع شركات عالمية فرنسية وصينية وتركية في مجالات الصناعات العسكرية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شعرت بالسعاده الكبيره خلال تواجدي اليوم في معرض ايديكس 2025، مضيفا أن وفود من كل دول العالم تشارك في معرض ايديكس.

أحزاب القائمة الوطنية: الانتخابات أجريت بضمانات قانونية واضحة وتنافس حقيقي
أكدت أحزاب القائمة الوطنية، أن الانتخابات البرلمانية التي تجرى حاليا بمراحلها المختلفة تحت إشراف الهيئات القضائية وضمانات قانونية واضحة وتنافس انتخابي حقيقي، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.


ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه هناك أشخاص في روسيا الآن يعملون على إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ايديكس احمد موسى العربية للتصنيع مصر غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «إدفو - مرسى علم» بأسوان

حريق بشارع الخواجات

توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بعد حريق في سوق الخواجات بالمنصورة

اللجان الانتخابية بقنا

في307 مراكز انتخابية.. دوائر قنا الأربعة تستعد لاستقبال 2 مليون و215 ألف ناخب

بالصور

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد