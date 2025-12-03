أحمد موسى: مصر تتعاون مع شركات عالمية فرنسية وصينية وتركية في مجالات الصناعات العسكرية.. وأحزاب القائمة الوطنية: الانتخابات أجريت بضمانات قانونية واضحة وتنافس حقيقي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



بيديهم وردة.. كواليس صادمة في واقعة تحرش جديدة بأطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية

كشف طارق العوضي، محامي المجني عليهم المعتدى عليهم في إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية من أحد العاملين، أن الصدفة هي التي قادت إلى الكشف عن تفاصيل القضية قائلاً: البداية كانت طفلة نسيت جاكتها في المدرسة، وذهب ولي الأمر للمدرسة بحثًا عنه، ولم يجدوا مشرفين أو مدرسين، ووجدوا المتهم برفقة الأطفال، وأتى لهم بالجاكيت وقال إنها كانت بتلعب ونسيته في الحديقة.



اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحسم الجدل حول حقيقة انتشار فيروس جديد



أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه يوجد فى مرحلة تغير الفصول، خاصة بين فصلي الخريف والشتاء تنشط الفيروسات.



تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قدمت حضورًا قويًا جدًا في معرض إيديكس 2025، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة خلال تواجده في فعاليات اليوم الثاني من المعرض.

تفاصيل إنتاج الطائرة حمزة 2 بالتعاون مع الصين في العربية للتصنيع .. رئيس الهيئة يكشف

كشفت اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل صاروخ 122 ملم، موضحا أنه يتم إنتاجه في مصنع صقر للصناعات المتطورة وهناك مدايات 20 كيلو متر والمطور 45 كيلو متر.

العربية للتصنيع: المسيرة الانتحارية تطلق من على منصات محمولة ضد أسطح الأهداف المدرعة

أكد اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن لدينا شباب على أعلى مستوى ولديهم فخر بما يقومون به، ولدينا شباب تلقوا تدريبات على اعلى مستوى مع شركة داسور الفرنسية.

الصحة: أدوية المهدئات ونزلات البرد وبعض الأدوية النفسية قد تكون ممنوعة في بعض الدول

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك قواعد عامة تقوم الوزارة بالاعلان عنها لتوعية المواطن بالأدوية الممنوعة في الخارج.

أحمد موسى: مصر تتعاون مع شركات عالمية فرنسية وصينية وتركية في مجالات الصناعات العسكرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شعرت بالسعاده الكبيره خلال تواجدي اليوم في معرض ايديكس 2025، مضيفا أن وفود من كل دول العالم تشارك في معرض ايديكس.

أحزاب القائمة الوطنية: الانتخابات أجريت بضمانات قانونية واضحة وتنافس حقيقي

أكدت أحزاب القائمة الوطنية، أن الانتخابات البرلمانية التي تجرى حاليا بمراحلها المختلفة تحت إشراف الهيئات القضائية وضمانات قانونية واضحة وتنافس انتخابي حقيقي، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.



ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه هناك أشخاص في روسيا الآن يعملون على إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .