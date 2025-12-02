تفاصيل إنتاج الطائرة حمزة 2 بالتعاون مع الصين في العربية للتصنيع .. رئيس الهيئة يكشف

كشفت اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل صاروخ 122 ملم، موضحا أنه يتم إنتاجه في مصنع صقر للصناعات المتطورة وهناك مدايات 20 كيلو متر والمطور 45 كيلو متر.

وأضاف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، خلال حواره الخاص من معرض «إيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم إنتاج الطائرة حمزة 2 بالتعاون مع الشركاء الصينيين بداية من 2026.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه يتم انتاج قواذف في مصنع صقر تستخدم في الطائرات المسيرة ضد الأهداف المدرعة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يقدم دعمًا كبيرًا للهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن هناك دعم وتشجيع من القيادة السياسية والرئيس السيسي دائما يعطينا التوجيهات

وأردف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نحقق أرباحًا في الهيئة العربية للتصنيع والناس مبسوطة، موضحًا أن قضية التصدير مهمة حتى الآن وتزداد سنة بعد سنة ولكن لم تشف غليلي لأنها لم تصل للأرقام الكبيرة.

واختتم اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه لا يوجد سقف لطموحه، وهناك 14 شركة ومصنع تابعة للهيئة، 7 منها في الصناعات الدفاعية إلى جانب الصناعات المدنية و7 شركات تعمل في المنتجات المدنية.