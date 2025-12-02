تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قدمت حضورًا قويًا جدًا في معرض إيديكس 2025، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة خلال تواجده في فعاليات اليوم الثاني من المعرض.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأبواق المعادية لمصر تساءلت عن أسباب تنظيم مصر لمعرض إيديكس 2025، مؤكدًا: «مصر تخطو بخطى ثابتة في الصناعات العسكرية، ولدينا تعاون مع فرنسا وكوريا وتركيا والصين».

وتابع: «مصر قدمت حضورًا قويًا في الصناعات العسكرية من خلال مدفع K9، وردع 300، والقنابل الجوية بمسمى مجموعة حافظ، بالإضافة إلى المسيرات جبار دي، التي أزعجت أعداء الوطن، وحققت مصر حالة قوية جدًا».

وأكمل موسى: «تمساح 6 هي مدرعة متطورة ومجهزة بالكامل وهي صناعة مصرية 100%، وتعد مدرعة مبهرة بالنسبة لنا. الميزة هنا أن جميع الصناعات العسكرية التي يتم تنفيذها اليوم هي بأيدي مصرية وفي مصانع مصرية، وهذه أحدث مدرعة تم تصنيعها بالكامل في مصر».

وأضاف: «مدرعة تمساح 6 تتميز بالعديد من الخصائص وحظيت بإقبال كبير من الدول، تم تسويق هذه المدرعة قبل انطلاق المعرض، وهناك دول عربية وأفريقية تمتلك بالفعل أسلحة مصرية».

وأشار أحمد موسى إلى أن مجمع الصناعات الهندسية للمركبات يعرض مجموعة من أحدث المنتجات العسكرية المصرية في معرض إيديكس 2025، مؤكدًا وجود وفود كبيرة من أفريقيا وأوروبا للاطلاع على هذه المنتجات.