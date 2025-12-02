أحمد موسى: مصر تتعاون مع شركات عالمية فرنسية وصينية وتركية في مجالات الصناعات العسكرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شعرت بالسعاده الكبيره خلال تواجدي اليوم في معرض ايديكس 2025، مضيفا أن وفود من كل دول العالم تشارك في معرض ايديكس.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض وسائل الإعلام العالمية تتسائل عن أهداف مصر من مرض ايديكس، متابعا أن الهيئه العربيه للتصنيع تعرض باقه من احدث المنتجات العسكرية المصرية بالمعرض.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتعاون مع شركات عالمية فرنسية وصينية وتركية في مجالات الصناعات العسكرية، مستدركا أن المسيرة جبار ازعجت أعداء الوطن.