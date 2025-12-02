اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحسم الجدل حول حقيقة انتشار فيروس جديد

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه يوجد فى مرحلة تغير الفصول، خاصة بين فصلي الخريف والشتاء تنشط الفيروسات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك زيادة فى عدد حالات المرضي هذا العام نتيجة إنتشار مجموعة من الفيروسات، وليس فيروس واحد، سواء كان فيروس الأنفلونزا أو كورونا.

وتابع: “لا داعي أن نستدعي قصة الكورونا مرة أخري، والموجود الأن هو متحور ضعيف جدا من كورونا لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، ويصيب الجهاز التنفسي العلوي، وبالتالي تكون جميع الحالات ما بين الخفيفة إلى متوسطة، حسب التقييم الصحي وليس حالة المريض، ولكن الأعراض تكون شديدة على المريض ويعاني لمدة خمسة أيام فى ارتفاع الحرارة والم فى الحلق وغيرها، ولكن لا يوجد أى أثار جانبية بعد الشفاء".