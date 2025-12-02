دفاع أطفال مدرسة سيدز: إحالة القضية للنيابة العسكرية.. جريمة منظمة يشتبه تهديدها للأمن القومي

أكد عبد العزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، أن دائرة المتهمين في قضية الاعتداءات على الأطفال تتسع، مشيرًا إلى أن الجريمة منظمة والشواهد كثيرة، وأن التقارير الفنية أكدت وقوع الاعتداءات من دائرة أكبر من الدائرة التي تم كشفها في البداية.

وأضاف عبد العزيز عز الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن تنظيمًا يتناوب على الاعتداء على الأطفال، وأن إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تحمل رسائل طمأنة لأسر الضحايا وللشعب المصري، وتحذير لكل من له يد في هذا الموضوع.

وشدد عبد العزيز عز الدين، على أن القانون واحد بين النيابة العامة والنيابة العسكرية، وأن الأجهزة الأمنية المعاونة للقوات المسلحة، بما فيها المخابرات الحربية، ستتولى التحقيق، مشيرًا إلى وجود أطراف خارج مصر قد تكون متورطة في إدارة هذه الجريمة المخالفة للدين والعادات والتقاليد.

وأوضح عبد العزيز عز الدين، أن دور الدفاع معاون لكل جهات التحقيق، وأن عدد الضحايا لم يزد، متوقعًا أن يكون عدد المتورطين أكبر بكثير من 7 المتهمين الموجودين بالقضية، وأن التحقيقات ستكشف عنهم جميعًا خلال المرحلة القادمة.