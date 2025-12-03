10 ساعات .. انقطاع المياه بالعاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن وقف ضخ المياه من محطة المطورين الجنوبية يوم الجمعة المقبل 5 ديسمبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الربط اللازمة لتغذية عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق العاشر.

فترة قطع المياه

ووفقًا للبيان الصادر عن الجهاز، من المقرر أن يستمر وقف الضخ لمدة 10 ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن منطقة المطورين الصناعية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكد الجهاز أن فرق العمل ستباشر مهامها الميدانية طوال مدة الانقطاع، على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من عمليات الربط والتشغيل.

ودعا الجهاز المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات للتعامل مع فترة الانقطاع.



