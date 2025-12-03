استمرار خطة رفع كفاءة منظومة صيانة الإنارة بجميع أحياء ومناطق الشيخ زايد

تواصل فرق الصيانة أعمالها اليومية بجهاز مدينة الشيخ زايد ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بجميع مناطق وأحياء المدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة مروة حسين أمين ،رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، وتحت إشراف م. أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز .

شملت الأعمال:

• تأهيل صناديق الإنارة (الولاعات) من خلال البرشمة والدهان، وإصلاح وتأمين الكابلات، وتغيير المهمات الكهربائية التالفة، مع إحكام الغلق لضمان الأمان والاستدامة.

• رفع كفاءة أعمدة الإنارة عبر ترميم قواعد الأعمدة، وتنفيذ قمصان خرسانية لجميع القواعد، واستبدال القواعد غير الصالحة.

• تركيب روزتات للكابلات داخل الأعمدة وتركيب أبواب جديدة مع إحكام الغلق لرفع مستوى الأمان التشغيلي.

• استعدال الأعمدة المائلة لضمان الشكل الحضاري والسلامة للمارّة.

• استمرار دهان الأعمدة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

• تغيير كشافات الصوديوم إلى كشافات ليد ضمن خطة الجهاز لتحويل كامل إنارة المدينة إلى كشافات موفرة للطاقة، تماشياً مع استراتيجية ترشيد الاستهلاك.

ويؤكد جهاز المدينة استمرار تنفيذ أعمال الصيانة وفق الخطة الموضوعة، بما يعزز مستوى الخدمات ويحقق بيئة حضارية آمنة للمواطنين.