لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
3 أعمال يستهين بها الناس.. اغتنمها تدخلك الجنة وتحفظ لك النعم
جولة الإعادة للمرحلة الأولى بالانتخابات.. تراجع ملحوظ في في 139 مركزا انتخابيا
بابا الفاتيكان يُطالب حزب الله بنزع سلاحه واللجوء إلى طاولة الحوار
للمرة الثالثة| ريم البارودي: التعاون مع مي عز الدين دائمًا ناجح.. ومسلسل «قبل وبعد» مفاجأة للجمهور
مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: أزمة الفراعنة تتفاقم.. والتعادل يضعهم تحت ضغط التأهل
إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها
مُشيدًا ببطولة كأس العرب.. «المستكاوي»: صراع ناري بين السعودية وعمان يعكس تطور الكرة العربية
نتيجة منتخب مصر والكويت.. محمد فضل: قادرون على التأهل للأدوار الإقصائية رغم التعادل
ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: الجماهير المصرية أُصيبت بخيبة أمل.. والكويتيون يفرحون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار خطة رفع كفاءة منظومة صيانة الإنارة بجميع أحياء ومناطق الشيخ زايد

جانب من اعمال الصيانه
جانب من اعمال الصيانه
آية الجارحي

تواصل فرق الصيانة أعمالها اليومية بجهاز مدينة الشيخ زايد ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بجميع مناطق وأحياء المدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة مروة حسين أمين ،رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، وتحت إشراف م. أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز .

شملت الأعمال:

 • تأهيل صناديق الإنارة (الولاعات) من خلال البرشمة والدهان، وإصلاح وتأمين الكابلات، وتغيير المهمات الكهربائية التالفة، مع إحكام الغلق لضمان الأمان والاستدامة.

 • رفع كفاءة أعمدة الإنارة عبر ترميم قواعد الأعمدة، وتنفيذ قمصان خرسانية لجميع القواعد، واستبدال القواعد غير الصالحة.

 • تركيب روزتات للكابلات داخل الأعمدة وتركيب أبواب جديدة مع إحكام الغلق لرفع مستوى الأمان التشغيلي.

 • استعدال الأعمدة المائلة لضمان الشكل الحضاري والسلامة للمارّة.

 • استمرار دهان الأعمدة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

 • تغيير كشافات الصوديوم إلى كشافات ليد ضمن خطة الجهاز لتحويل كامل إنارة المدينة إلى كشافات موفرة للطاقة، تماشياً مع استراتيجية ترشيد الاستهلاك.

ويؤكد جهاز المدينة استمرار تنفيذ أعمال الصيانة وفق الخطة الموضوعة، بما يعزز مستوى الخدمات ويحقق بيئة حضارية آمنة للمواطنين.

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 3 /12 /2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يشهد احتفالية «التضامن الاجتماعي» بأعياد الطفولة.. ويناقش أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

اسعاف - ارشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «إدفو - مرسى علم» بأسوان

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل سمك بلطي مشوي
طريقة عمل سمك بلطي مشوي
طريقة عمل سمك بلطي مشوي

تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

الطائرة رافال
الطائرة رافال
الطائرة رافال

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

