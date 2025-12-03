الأنبا إيلاريون وأثناسيوس يرأسان اجتماعات مجامع الكهنة | صور

عقد مجمع كهنة البحيرة، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكرمة دمنهور، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

الخادم والراعي الصالح

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "بعض مبادئ للسيد المسيح كمثال للخادم والراعي الصالح"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما استضاف اللقاء مجموعة من خدام خدمة القديس الأنبا أبرآم للتنمية التابعة لكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، حيث تم عرض بعض أنشطة برامج التنمية وكيفية تطبيقها داخل الإيبارشية.

كما عقد مجمع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة منشية الصدر، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام للكنائس.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وأعقبته كلمة ألقاها الأب القمص أ. د. غريغوريوس رشيدي المحاضر بالكليات الإكليريكية اللاهوتية تحت عنوان "اللاهوت من خلال الليتورچيا"، كما ناقش نيافة الأنبا أثناسيوس مع مجمع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.