النيابة تعاين حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة لمتابعة حادثة وفاة لاعب الزهور

انتقلت النيابة و معها قوة من المباحث لمعاينة مجمع حمامات السباحة بهيئة ستاد القاهرة المقام عليه بطولة الجمهورية للسباحة تحت ١٢ سنة وتم التحفظ على الكاميرات الموجودة بمجمع حمامات السباحة لمتابعة حالة وفاة لاعب الزهور يوسف محمد الذي وافته المنية أمس خلال مشاركته في بطولة الجمهورية.

و كذا انتقلت النيابة الى اتحاد السباحة لسؤال المدير التنفيذي للاتحاد لفحص المستندات المتعلقة بالواقعة.

وتوفى السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور للسباحة أمس عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تطورات الحادث.