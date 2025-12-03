تضامن الشيوح تقرر إقامة حفل تكريم لأعضاء اللجنة السابقين

أعلن النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن تنظيم حفل تكريم لأعضاء اللجنة السابقين في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وقال القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع أعضاء اللجنة السابقين لتكريمهم علي جهودهم التي بذلوها داخل اللجنة والدراسات التي قدموها ومنها دراسة العنف الأسري.

وأضاف النائب عبد الهادي القصبي، لأنه لابد من أن يكون هناك تقدير للعمل والجهد الذي تم داخل اللجنة ونسن سنة حسنة بشكر من سبقونا وقدموا خدمات للوطن والمواطن.