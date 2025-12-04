كاتب صحفي: صوت الناخب مصان ويصل للمرشح الذي يريده

علق الكاتب الصحفي إيهاب عمر، على سير العلمية الانتخابية في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .



وقال إيهاب عمر في حواره على قناة " المحور “: ”هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين في العلمية الانتخابية بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بانتخابات النواب ".

وتابع إيهاب عمر :" مؤسسات الدولة قادرة على تصويب أي أخطاء تشوب العملية الانتخابية ".

وأكمل إيهاب عمر :" من الملاحظ حرص الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب".

ولفت إيهاب عمر إلى أنه على المواطنين أن يشاركوا بفعالية في الانتخابات ويتأكدوا أن صوت الناخب مصان ويصل للمرشح الذي يريده.