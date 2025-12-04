طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة.. أحلى من المحلات

ميني باتيه بالجبنة من المخبوزات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والأسواق.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة، فيما يلي…..

مقادير ميني باتيه بالجبنة



● 3 كوب دقيق

● ¼ كوب سمنة

● 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة كبيرة خل

● ماء للعجن

● سمنة للفرد

● جبنة رومي مبشورة للحشو

الوجه:

● ماء

● حبة البركة



طريقة تحضير ميني باتيه بالجبنة



يخلط الدقيق و اللبن البودرة والخمبرة ثم يضاف السكر و الملح و يضاف الماء و الخل و تترك حتى تخمر ثم

تفرد العجينة كلها وتدهن بالسمنة وتوضع الجبنة وتلف رول

تقطع صغير وتدهن بالماء و يضاف حبة البركة وتسوى في فرن ساخن حتي تمام النضج

و يقدم