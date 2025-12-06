محاكمة 56 متهما بخلية التجمع.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 56 متهما في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع.

ووجهت النيابة للمتهم الأول وأخرين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين اتهامات بالانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.