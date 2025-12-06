وجه اللواء أركان حرب مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، جميع فرق معامل مياه الشرب بالمراقبة اليومية على مدار الـ 24 ساعة، ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وذلك لسلامة وجودة مياه الشرب بطرود وشبكات محطات المياه، مع الالتزام بخطط غسيل وتطهير الخزانات والشبكات.

وقال اللواء أحمد رمضان، إنه على الفور قام فريق المعمل المرجعي وقطاع المعامل بعمل سحب عينات من مياه الشرب بالطرود وشبكات ومحطات المياه من قطاعات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، منها القصاصين، وفايد، وأبو صوير، والتل الكبير، ومناطق محافظة السويس، بإشراف مباشر من تامر إمام، مدير المعمل المرجعي، بالمراقبة اليومية، وسحب عدة عينات، وعمل التحاليل المطلوبة على مدار الساعة.

مياه القناة: توجيه جميع فرق المعامل بالمراقبة اليومية على مدار الـ 24 ساعة

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن مراحل أعمال غسيل الشبكات والخزانات العلوية تتم بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودور العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.



وقال اللواء أحمد رمضان، إنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار الساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأضاف: “إننا على استعداد كامل لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات”، لافتا إلى تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.