أخبار التوك شو| ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالشرقية.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.



تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض

استعرض عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، أبرز محاور قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، واصفًا إياه بأنه أحد أهم القوانين التي صدرت مؤخرًا لدعم المنظومة الصحية في مصر.



ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالشرقية..ولجنة طوارئ تفرض سيطرتها

أثارت بلاغات متتالية من أهالي قرية الزوامل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية حالة من القلق، بعد الحديث عن ظهور تماسيح صغيرة داخل أحد المصارف المائية وبينما تداول البعض أن الأمر يقتصر على تمساح واحد، كشفت اللجنة الميدانية أن العدد أكبر من ذلك، في وقت تحركت فيه الجهات المختصة لفرض رقابة محكمة على الموقع والتعامل مع الموقف وفق إجراءات احترازية.



«الصحة»: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم نجحت منذ بداية العام الدراسي في أكتوبر 2025 في فحص أكثر من 7 ملايين و180 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية.



مركز العزيمة بالغربية.. إضافة جديدة لشبكة علاج الإدمان بقرى حياة كريمة

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مركز العزيمة الذي جرى افتتاحه بمحافظة الغربية يُعد أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان داخل المحافظة.



استشاري أمراض معدية يحذر: لا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا

أكد الدكتور فؤاد عودة، استشاري الأمراض المعدية، أن فيروس الإنفلونزا الجديد يظهر بسلوك مختلف عن الفيروسات السابقة، حيث يتغير بسرعة وتكون أعراضه أكثر حدة، خاصة عند الأطفال.



رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن الوسطاء يعملون معًا لفرض تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».



غارات وخروقات إسرائيلية لا تتوقف بالرغم من الهدنة..تفاصيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجموعة من المسلحين بعد اقترابهم من قواته في شمال قطاع غزة.



وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال جلسة نقاشية فى منتدي الدوحة بمشاركة وزير الخارجية، أن عنف المستوطنون يزداد يوما تلو الأخر فى الضفة الغربية.