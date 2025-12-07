أخبار الوادي الجديد: المحافظ يترّأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. و10 وحدات صحية جديدة للكشف عن بُعد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و رؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

مراجعة موقف الجمعيات الأهلية المستفيدة من أراضي مشروعات الوقف الخيري؛ لمتابعة مدى جديتها و مصداقيتها في التنفيذ.

تشكيل لجنة لاستلام منظومة العمل المميكن بصندوق استصلاح الأراضي استعدادًا للافتتاح التجريبي لمشروع ميّكنة وتطوير الصندوق

الانتهاء من أعمال لجان حصر أراضي المتخللات والخفية في موعد غايته شهر يناير المقبل.

تحرير محاضر جنائية للمتعدين على الأراضي بعد سحبها و المتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة.

مراجعة موقف تراخيص المنازل بتقسيمات المواطنين لضمان عدم رصدها كمتغيرات غير قانونية من قبل منظومة المتغيرات المكانية.

تقنين أوضاع المشروعات الزراعية على الحدود الإدارية مع محافظة سوهاج، بما يضمن تحصيل المديونيات المستحقة و تقنين وضع أصحاب المشروعات.

وكيل صحة الوادي الجديد: 10 وحدات صحية جديدة للكشف عن بُعد

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن دعم وزارة الصحة للمحافظة بـ10 وحدات كشف عن بُعد جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الطبية بالمناطق النائية وتسهيل حصول المواطنين على تخصصات دقيقة دون عناء الانتقال لمسافات طويلة خارج المحافظة.

توزيع الوحدات على المراكز الخمسة

وأوضح وكيل الوزارة أن الوحدات الجديدة جرى تركيبها داخل الوحدات الصحية القروية الكبيرة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة: الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط، ليصل إجمالي وحدات الكشف عن بُعد بالمحافظة إلى 21 وحدة، بما يعكس اتساع نطاق الخدمة وحرص الوزارة على تعميمها وفق احتياجات كل مركز.

وأشار صبحي إلى أن العمل يجري حاليًا على إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بتشغيل هذه الوحدات، بالتعاون بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات، لضمان تكامل البنية التقنية والطبية اللازمة لتقديم خدمة مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة.

شراكات مع مستشفيات جامعية وحكومية

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد أن وحدات الكشف عن بُعد تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية، وهو ما يتيح التواصل مع نخبة من الاستشاريين في تخصصات متنوعة، ويدعم قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على التعامل مع الحالات التي تتطلب خبرات دقيقة أو نادرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضمن رؤية تستهدف توفير خدمة طبية لائقة لسكان القرى والمناطق الصحراوية البعيدة، والحد من الفجوات الصحية بين مناطق العمران الرئيسية والتجمعات السكانية المتباعدة.

تقليل مشقة السفر وتحسين دقة التشخيص

ولفت صبحي إلى أن وحدات الكشف عن بُعد تمثل حلًا عمليًا لتحديات الجغرافيا الممتدة بالمحافظة، إذ تقلل بشكل كبير من انتقال المرضى لمسافات طويلة لإجراء الكشف أو المتابعة في محافظات أخرى، خاصة للحالات التي تحتاج تخصصات دقيقة أو نادرة.

وأوضح أن الوحدات تتيح مناقشة الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية إلكترونيًا، بما يختصر الوقت ويعزز سرعة اتخاذ القرار الطبي، ويرفع دقة التشخيص ويحسن جودة الخدمة المقدمة داخل القرى الصحراوية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على رضا المواطنين ويخفف الضغط عن الأسر التي كانت تتحمل أعباء السفر والإقامة خارج المحافظة.

دعم للقرى الكبيرة كنقطة ارتكاز

وتعتمد خطة التوسع في وحدات الكشف عن بُعد على اختيار الوحدات الصحية القروية الأكبر كقاطرة لتقديم الخدمة، بما يسمح بخدمة نطاق أوسع من القرى والعزب التابعة، ويعزز فكرة “الخدمة الصحية الأقرب”، خصوصًا في بيئة صحراوية شاسعة تتطلب حلولًا غير تقليدية لضمان وصول الرعاية في توقيت مناسب.

خلفية تاريخية عن التحول الرقمي الصحي

وتسير وحدات الكشف عن بُعد في الوادي الجديد ضمن توجه أوسع للدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، إذ توسعت وزارة الصحة في إدخال الخدمات الذكية وربطها بمنظومة المستشفيات الجامعية والحكومية، بهدف دعم المناطق المحرومة وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، بالتوازي مع توجهات الدولة لتطوير الرعاية الصحية الأولية ورفع جودة الخدمات بالمحافظات الحدودية والصحراوية.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.