إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو
آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده
مطالب باستقالة وزير الدفاع الأمريكي.. هل يطرد «ترامب» زعيم البنتاجون بعد فضيحتين؟
الفيفا : مواجهة تونس واليابان في «مونديال 2026» ستكون رقمًا تاريخيًا
دينا أبوالخير تكشف دعاءً سيحوّل حياتك ويُقرّبك من رضا الله وسكينة القلب .. فيديو
ورش وصيانة وتوعية.. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتطوّع ويُطلق فعاليات لخدمة المجتمع
من ألميريا إلى الزمالك| لماذا رفض محمد عادل منصب المدير الرياضي؟ عمرو جمال يكشف مفاجأة
هل ارتداء الكمامات يحمي من فيروسات الشتاء؟.. مركز الإنفلونزا العالمي يُجيب
تحوّل استراتيجي كبير.. الولايات المتحدة تدفع أوروبا لتحمّل مسئولية دفاع الناتو
أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟
رئيس بعثة الجامعة العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تُدعّم عمل الأونروا بغزة
هاني شكري: لا توجد استقالة جماعية.. وسدّدنا 600 مليون منذ قدومنا لمجلس الزمالك
رياضة

هاني شكري: لا توجد استقالة جماعية.. وسدّدنا 600 مليون منذ قدومنا لمجلس الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف هاني شكري عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، حقيقة استقالة مجلس الإدارة بسبب أزمات الزمالك في الفترة الأخيرة 
 

وقال هاني شكري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا يوجد اي نية لتقديم استقالة اجماعية ولن نترك الزمالك في ظل هذه الظروف
وأضاف: كل ما اثير حول النية في تقديم استقالة جماعية عار تماما من الصحة، ولكن لو هناك شخص جاهز لحل أزمات النادي سنتقدم بالاستقالة اليوم قبل غدا 
وتابع: تسلمنا النادي وهو به مديونيات تقدر بمليار ونصف ولكن قمنا بسداد 600 مليون جنيه منذ قدومنا .
وأردف: نبحث عن حل الأزمات التي يعاني منها الزمالك وجميع أعضاء المجلس قدموا تبرعات كبيرة لنادي الزمالك ولكن لا يوجد شخص عاقل سيتبرع بـ2 مليار ونصف لحل الديون الحالية.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

