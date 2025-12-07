هاني شكري: لا توجد استقالة جماعية.. وسدّدنا 600 مليون منذ قدومنا لمجلس الزمالك

كشف هاني شكري عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، حقيقة استقالة مجلس الإدارة بسبب أزمات الزمالك في الفترة الأخيرة



وقال هاني شكري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا يوجد اي نية لتقديم استقالة اجماعية ولن نترك الزمالك في ظل هذه الظروف

وأضاف: كل ما اثير حول النية في تقديم استقالة جماعية عار تماما من الصحة، ولكن لو هناك شخص جاهز لحل أزمات النادي سنتقدم بالاستقالة اليوم قبل غدا

وتابع: تسلمنا النادي وهو به مديونيات تقدر بمليار ونصف ولكن قمنا بسداد 600 مليون جنيه منذ قدومنا .

وأردف: نبحث عن حل الأزمات التي يعاني منها الزمالك وجميع أعضاء المجلس قدموا تبرعات كبيرة لنادي الزمالك ولكن لا يوجد شخص عاقل سيتبرع بـ2 مليار ونصف لحل الديون الحالية.